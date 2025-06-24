"Camdaki Kız" dizisiyle ünlenmişti! Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un düğün tarihi ve yeri belli oldu

Düğün hazırlıklarıyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Feyyaz Şerifoğlu, geleneklerine bağlı biri olduğunu vurgulayarak, "Şimdi kızı evinden alman lazım. Ben Rize’de doğdum, büyüdüm, o geleneksel tarafımı eksik edemem. Onu gerçekleştireceğiz. Usul neyse yerine getireceğiz," ifadelerini kullanmıştı.