"Camdaki Kız" dizisiyle ünlenmişti! Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un düğün tarihi ve yeri belli oldu
"Camdaki Kız" dizisinde hayat verdiği Sedat karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, haber spikeri Merve Dinçkol ile evlilik hazırlığı yapıyor. Ünlü çiftin düğün tarihi ve yeri belli oldu.
Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Bir Sevdadır gibi başarılı projelerdeki performansıyla tanınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
Bir süredir Kanal D spikeri Merve Dinçkol ile mutlu bir aşk yaşayan Şerifoğlu, geçtiğimiz yıl aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanmıştı.
Bu yaz dünyaevine girmeleri beklenen ünlü çiftin düğün tarihi ve yeri netleşti. Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un, 29 Temmuz 2025'te İstanbul Kemer Country'de evlenecekleri öğrenildi.
Düğün hazırlıklarıyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Feyyaz Şerifoğlu, geleneklerine bağlı biri olduğunu vurgulayarak, "Şimdi kızı evinden alman lazım. Ben Rize’de doğdum, büyüdüm, o geleneksel tarafımı eksik edemem. Onu gerçekleştireceğiz. Usul neyse yerine getireceğiz," ifadelerini kullanmıştı.