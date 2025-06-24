Meriç Aral doğuma gün sayıyor! Hamilelik pozu geldi
Oyuncu çift Meriç Aral ve Serkan Keskin, ilk bebeklerini kucaklamak için heyecanla gün sayıyor. Hamilelik sürecini genellikle gözlerden uzak geçirmeyi tercih eden Aral'dan, karnı burnunda çekilmiş yeni bir fotoğraf geldi.
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Uzun zamandır aşk yaşayan Serkan Keskin ve Meriç Aral çifti geçtiğimiz sene nikah masasına oturdu.
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Kış ayında hamile olduğunun müjdesini veren Meriç Aral, bu süreci ekranlardan uzak şekilde geçiriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncudan yeni poz geldi.
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KARNI BURNUNDA POZ
Hamile kaldıktan sonra başrol olduğu Sandık Kokusu'ndan ayrılan Meriç Aral, herhangi bir projede yer almıyor. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Aral, büyüyen karnıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
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Meriç Aral, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle her anını paylaşıyor.