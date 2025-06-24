Meriç Aral doğuma gün sayıyor! Hamilelik pozu geldi

KARNI BURNUNDA POZ

Hamile kaldıktan sonra başrol olduğu Sandık Kokusu'ndan ayrılan Meriç Aral, herhangi bir projede yer almıyor. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Aral, büyüyen karnıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.