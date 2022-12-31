Adriana Lima'dan Pele'ye veda: Sen ölümsüzsün!

Yaklaşık bir yıldır kolon kanseri tedavisi gören, Brezilya ve dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından olan Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti. Pele'nin vefatı, spor dünyasını yasa boğdu. Ölümünün ardından başsağlığı ve veda mesajları paylaşıldı. Adriana Lima da bu isimlerden biriydi.

DUYGUSAL VEDA

Sosyal medya hesabından Pele ile çekilen bir fotoğrafını paylaşan 41 yaşındaki model, Pele'nin ardından yazdığı mesajda, "Bazı adamlar aileden unvanla kral olarak doğar. Ama bazıları da var ki, mütevazı doğsalar da, sanatlarıyla, yetenekleriyle, dehasıyla kral olurlar. Dünya, onun karşısında eğilir. Onu kral yapan yeteneğe, dünya hayranlık ve sevgi içinde eğilir" diyerek Pele'ye övgü dolu sözler sarf etti.

"Bugün tüm zamanların en büyük Brezilyalılarından biri aramızdan ayrıldı. Kral Pele hükümdarlığını zaferler ve başarılarla bitiriyor" diyen Lima, "Dünya tüm zamanların en iyi oyuncusu olan asrın sporcusunun yasını tutuyor" ifadesini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Adriana Lima (@adrianalima)'in paylaştığı bir gönderi

"SEN ÖLÜMSÜZSÜN!"

Ünlü model, "Kral Pele'yi kalbimizde büyük bir hüzünle, saygıyla uğurluyoruz. Bize getirdiği muazzam neşenin tamamen farkındayız ve onu her hatırladığımızda bize neşe getirmeye devam edecek. Kral, Cennetin Krallığı'nda Tanrı'nın melekleri tarafından kabul edilsin" dedi.

Lima, mesajını, "Teşekkürler Pele. Sen ölümsüzsün!" diye bitirdi.