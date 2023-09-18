Afra Saraçoğlu setten gelinlikli fotoğraflarını paylaştı

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Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in olduğu Yalı Çapkını yeni sezona iddialı bir şekilde başladı. Düğün törenleriyle herkesi meraklandıran çift, Cuma akşamı izleyiciyi ekran başına çekti.
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Yalı Çapkını reyting sonuçlarıyla da ekibini sevindiriyor.
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Düğün sahneleri için giydiği gelinlikli fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Afra Saraçoğlu, 'Sezon başlamadan önce gelinlikli foto totemi.
Kariyerim boyunca o kadar çok giydim ki ruh halim ektedir…' notunu düştü.
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Ünlü oyuncunun fotoğrafları adeta beğeni yağmuruna tutuldu.