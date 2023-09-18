Afra Saraçoğlu setten gelinlikli fotoğraflarını paylaştı

37. bölümle yeni sezona merhaba diyen Yalı Çapkını'nda düğün sahneleri bulunan Afra Saraçoğlu gelinlikli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

1 / 5
Afra Saraçoğlu setten gelinlikli fotoğraflarını paylaştı - Resim : 1

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in olduğu Yalı Çapkını yeni sezona iddialı bir şekilde başladı. Düğün törenleriyle herkesi meraklandıran çift, Cuma akşamı izleyiciyi ekran başına çekti.

2 / 5
Afra Saraçoğlu setten gelinlikli fotoğraflarını paylaştı - Resim : 2

Yalı Çapkını reyting sonuçlarıyla da ekibini sevindiriyor.

3 / 5
Afra Saraçoğlu setten gelinlikli fotoğraflarını paylaştı - Resim : 3

Düğün sahneleri için giydiği gelinlikli fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Afra Saraçoğlu, 'Sezon başlamadan önce gelinlikli foto totemi.
Kariyerim boyunca o kadar çok giydim ki ruh halim ektedir…' notunu düştü.

4 / 5
Afra Saraçoğlu setten gelinlikli fotoğraflarını paylaştı - Resim : 4

Ünlü oyuncunun fotoğrafları adeta beğeni yağmuruna tutuldu.