Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin'in oğlu Amerika'da doğacak
18 Temmuz 2023’te nikah masasına oturan oyuncu Ahmet Kural ile avukat Çağla Gizem Şahin , oğulları Kemal’i kucaklarına almak için gün sayıyor. Çiftin çocuklarının Amerika’da dünyaya geleceği öğrenildi.
Dört yıl boyunca bir dargın bir barışık aşk yaşayan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin, geçtiğimiz yıl hayatını birleştirmişti. İkili, 18 Temmuz 2023’te Bodrum Cennet Koyu’nda nikah masasına oturmuştu.
Geçtiğimiz yaz nikah masasına oturan çiftten, evlendikten kısa bir süre sonra müjdeli haber gelmiş ve bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. Ünlü çift, birlikte verdikleri pozları paylaşarak "Çok heyecanlıyız" notunu düşmüştü.
Heyecanı günden güne büyüyen ve bir erkek bebek bekleyen çiftten Ahmet Kural, katıldığı programda oğlunun adını "İnşallah sağlıklı sıhhatli doğar. İnşallah Allah bir kız çocuğu da nasip eder. Daha doğmadan büyük bir heyecan sardı bizi. Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal’den geliyor ismi. İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur." sözleriyle açıklamıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kura'lın oğlunun doğumu için Amerika’ya gideceği öğrenildi.