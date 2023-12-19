Ahmet Kural'dan Murat Cemcir açıklaması: Birbirimize kırgınız

İlk kez 2011 yapımı 'Çalgı Çengi'de başrol olarak kamera karşısına geçen; 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' dizileri ile 'Düğün Dernek' serisi, 'Çalgı Çengi İkimiz', 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Baba Parası' filmlerinde de partner olan ikiliden Ahmet Kural, meslektaşı Murat Cemcir'le küslüğü hakkında konuştu.

"DÜŞMAN DEĞİLİZ, KIRGINLIK DÖNEMİ GEÇİRİYORUZ"

'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' programına konuk olan oyuncu, "Murat Cemcir ile küs müsün?" sorusuna, "Birbirimize uzun süredir kırgınız. Niyesi yok, niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Düşman değiliz, birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler" yanıtını verdi.

"KIRILMIŞ DAVETİYE GÖNDERMEDİM DİYE"

"Ne kadar zaman oldu?" sorusuna "Yeni, çok uzun bir süre değil" karşılığını veren Kural, "Bir şehir efsanesi var. Düğününe WhatsApp mesajıyla mı davet ettin?" sorusu üzerine ise "Konuşmadığımız için evet, davetiye gönderdim. O cevap yazmadı. Kırılmış davetiye göndermedim diye" ifadelerini kullandı.