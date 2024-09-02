Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin kimdir, kaç yaşında? Eğitimi ne ve ne iş yapıyor?

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ahu Tuğba'dan sevenlerini üzen haber geldi. 69 yaşındaki oyuncu Miami'deki evinde ölü bulundu. Kızı Anjelik ile birlikte yaşayan ünlü sinema oyuncusunun vefatına kızı bizzat şahit olarak derinden etkilendi. Ölüm haberinin ardından Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in hayatı merak edildi.

ANJELİK CALVİN KİMDİR ?

Ahu Tuğba'nın 1991 ile 2010 yılları arasında evli kaldığı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij'den Anjelik adında bir kızı bulunuyor.

Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 29 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti.

2019 yılında Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu.