Salı akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un olduğu Aile dizisinde Leyla Soykan karakterine Canan Ergüder hayat veriyor. Dizinin 7. bölümünde Leyla'nın bir hastalığı olduğu ortaya çıkıyor. Aile dizisinde Leyla'nın hastalığına yakından bakalım...

Aile dizisinde Leyla'nın hastalığı nedir?

Aile dizisinde doktora giden Leyla Soykan hastalığını hemşireyle paylaştı. Arteriovenoz Malformasyon( damar yumağı) teşhisi konduğunu söyledi. Soykan "Ölümcül bir hastalık için ne kadar da kibar bir ismi var değil mi? Derin yerleşimliymiş, ameliyat çok riskli olduğu için önce ilaçla tedavi denenecekmiş. Bu dönemde ailemin desteği de çok önemliymiş. Benim 2 çocuğum var, Kaya ve Zeyno. Doktor daha cümlesini bitirmeden ilk onları düşündüm ne yaparlar diye. Sonra da bu hayatta tek kimliğimin annelik olduğu tokat gibi çarptı. Yanlış anlama, ben çocuklarımı çok seviyorum, onlar benim her şeyim. Kısacık bir anda insan böyle şeyler düşünüyormuş, ben de düşündüm." ifadelerini kullandı.

Arteriovenoz Malformasyon (damar yumağı) nedir?

Damar yumağı olarak bilinen arteriovenöz malformasyon (AVM) hastalığı damar hastalıklarından biridir. Akciğerlerde temizlenen kan, kalpten atardamarlarla içindeki oksijeni ve besini hücrelere kılcal damarlar aracılığıyla iletir. Hücrelerdeki atıkları ise toplardamarlara yine kılcal damarlar vasıtasıyla iletir. Yani atardamarlar ile toplardamarları bu kılcal damar ağı birbirine bağlar. Hücrelerin beslenmesi ve atıkların uzaklaştırılması bu yapı sayesinde mümkündür. AVM hastalığı, iç organların atardamarlar ile toplardamarlar arasında, bilinmeyen bir nedenden ötürü kılcal damar ağı gelişemediğinde, atardamarların ve toplardamarların direkt bağlantılı hale gelmesiyle oluşan lezyonlardır. Damar yumağı olarak tanımlanan bu lezyonlar, vücudun herhangi bir yerinde oluşabilir ve tüm vücudu etkilemez. Sinir sisteminde (beyin ve omurilik) olabilir.

Belirtileri neler?

Sinir sistemi AVM’lerinin çoğu belirti vermez. Başka bir nedenle MR veya bilgisayarlı tomografi çekildiğinde tesadüfen tespit edilir. Belirti vermeye başladığında kişiden kişiye oldukça farklı şikayetler gelişir. Beyindeki kan akımını etkileyen lezyonlar olduğu için baş ağrısı gibi yaygın şikayetlere neden olabilecekleri gibi yerleşim yeri ve etkilediği beyin bölgesine bağlı olarak bulgular (vücudun bir tarafında kuvvetsizlik, uyuşma, dengesizlik, konuşma bozukluğu, bunama, çocuklarda zeka geriliği vb) ya da epileptik (sara) nöbet oluşturabilirler. Omurilik AVM’leri ise sırt ve bel ağrısı, bacaklarda uyuşma, kuvvetsizlik, idrar kaçırma ve ani kanama durumunda felce neden olabilir.