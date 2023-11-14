“Aile” dizisine ünlü konuk oyuncu

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren Aile dizisi Show TV ekranlarında Salı günleri izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde konuk oyuncu dahil oluyor.

Aysun Metiner konuk olacak

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta'nın yönettiği diziye Aysun Metiner konuk olacak. Zümrüt Yoldanlı” karakterine hayat verecek olan Metiner, sosyetenin en ünlü simalarından birini canlandıracak ve Devin ve Aslan’la partide karşılaşacak.

Aile'nin 20. Bölümünde neler olacak?

Aile dizisinin 20. Bölümünde; Düğünde yaşanacak büyük bir olay tüm planları altüst eder!

Soykanlar basında çıkan haberin sonuçlarını görmeye başlarken; Aslan vesayet davasını büyük bir mücadeleye dönüştürmek isteyen Devin ve Nedret’le karşı karşıya gelir. Çıkan haberler yüzünden ifadesi alınan Hülya, bunun bedelini ödetmek için Devin ve Nedret’e iki koldan saldırıya başlarken; Nedret ise Devin’in içine büyük bir kurt düşürür. Acaba Devin’in bir daha hamile kalamayacak olması Hülya ve Ergun’un işbirliğinin bir sonucu mudur?

Marinanın geleceği için önemli bir davete katılan Aslan ve Devin, bir geceliğine ateşkes ilan eder. Bu ateşkesle Aslan, karşı karşıya değil el ele mücadele edebileceklerini Devin’e

hatırlatırken aşk ateşi yeniden harlanır. Ertesi gün bir otel odasında uyanan Aslan ve Devin dün geceye dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. İkili arasında dün gece neler yaşanmıştır?

Serap’ı kurtarmak için harekete geçen İlyas, Cihan ile birlikte bir plan kurar. İkili işbirliği

içinde oldukları Bedri’den önemli bir yardım isterler.

Aslan marinayla ilgili aldığı yeni karardan sonra Nedret ve Bedri ile karşı karşıya gelir. Diğer taraftan Serap’a yaptığı hamleden sonra İlyas ve Cihan cephesi de Aslan için daha tehlikeli bir hal alırken; Aslan’ın ihanetinin bedelini ağır bir şekilde ödettiği İbo da gözlerini açar. Şimdi Aslan için her cephede ayrı bir mücadelenin başlaması an meselesidir.

Soykanlar, Eko ve Elif’in düğünü için bir araya gelirler. Geçen her saniye düğün salonundaki gerginlik giderek tırmanırken; Aslan ve Devin tüm bu gerginlikten uzakta kendilerini aşkın kollarına teslim ederler. İkili yeni bir başlangıca adım atacakken; düğünde yaşanacak büyük bir olay tüm planları altüst eder!