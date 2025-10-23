Aleyna Tilki'ye Amsterdam'da şok: "Her şeyim çalındı, bulana çok büyük dualar edeceğim"

Ünlü ve başarılı şarkıcı Aleyna Tilki, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da talihsiz bir kapkaç olayı yaşadığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Tilki, kapkaç sonucu içinde pasaportu, laptopu ve diğer kişisel eşyalarının bulunduğu çantasını kaybettiğini belirterek, takipçilerinden ve kamuoyundan yardım çağrısında bulundu.

Yaşadığı olayı detaylarıyla paylaşan Aleyna Tilki'nin ifadeleri şunlar:

"Arkadaşlar, şu an Amsterdam’dayım. Çantamla beraber pasaportum, laptopum ve her şeyim çalındı. Bir sonraki sayfada size çantayı ve konumun nerede olduğunu yazacağım. Genelde değerli eşyaları alıp pasaportları ve çantayı bir yere atıyorlarmış. Ben ABD'de çok önemli bir sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lâzım. Bulana çok büyük dualar edeceğim."

Şarkıcı, özellikle ABD'deki sahne programı nedeniyle pasaportunun kritik önem taşıdığını vurguladı ve pasaportu bulacak kişiye büyük minnettarlık duyacağını ifade etti.