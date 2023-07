Ali Cabbar şarkısı çalıntı mı? Emir Can İğrek'ten açıklama var

2015 yılından beri 30'dan fazla tekli ve iki albüm yayınlayan Emir Can İğrek, yeni albümü “Parti İptal” ile müzik listelerini hızlı bir giriş yaptı. İğrek'in sosyal medyada çok konuşulan Ali Cabbar adlı şarkısının ise çalıntı olduğu iddia edildi.

YEŞİLÇAM FİLMİ İDDİASI

Peki, çok konuşulan iddia ne? Ali Cabbar şarkısının müziğinin birçok kısmının 1974 yılında yayınlanan “Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?” isimli Yeşilçam film müziğinden alındığı öne sürüldü. OdaTV yazarı Kaan Çağlayangil ise "Şarkı, 1974 yılında yayınlanan “Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?” isimli Yeşilçam film müziği ile büyük benzerlikler gösteriyor. Metin Akpınar'ın filmindeki müzik Önder Bâli-Metin Alkanlı Orkestrası’nın Kent Plak’tan 1974 yılında çıkmış olan albümünde... Şarkının notlarını incelediğimizde burada da büyük benzerlikler var, gerek armoni gerekse melodi anlamında... Mesam Teknik Bilim Kurulu’nun bu eseri incelemesi gerekir." diyor.

"HİÇBİR ŞARKIM ÇALINTI DEĞİLDİR"

Tartışmalar üzerine bir açıklama yapan Emir Can İğrek “8 senelik şu mütevazı kariyer geçmişimde hiçbir şarkım çalıntı değildir. İddiası olan dava açıp uzmanlara sorabilir. Her notamın her sözümün altına imzamı atarım. Daha çok çalışarak yıllarca bu ligde tertemiz bir şekilde top koşturacağız” dedi.

"BENZERLİK HİSSİ YARATABİLİR"

İğrek açıklamasında şarkılar arasındaki benzerlik hissinin nereden kaynaklandığını şu sözlerle anlattı: 9/8 ritim kalıbında ve halk müziği formunda olduğu için, merdiven melodiler benzerlik hissi yaratabilir. Burada da 2-3 saniyelik bir merdiven melodisi andırıyor sadece.