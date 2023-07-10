Ali Cabbar kimdir? Ali Cabbar'ın gerçek hikayesi nedir?
Emir Can İğrek'in yeni şarkısı "Ali Cabbar" gerek sözleri gerekse hikayesiyle sosyal medyanın gündeminde... Ali Cabbar'ın hüzünlü hikayesi merak konusu oldu. Peki, Ali Cabbar kimdir? Ali Cabbar'ın gerçek hikayesi nedir? Yakından bakalım...
Nalan, Beyaz Skandalım, Kor, Müzik Kutusu gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Ali Cabbar'ın hikayesi birkaç gündür sosyal medyanın gündeminde... Peki, kimdir şarkıda işlenen Ali Cabbar? Ali Cabbar'ın hikayesine birlikte bakalım...
Ali Cabbar kimdir? Ali Cabbar'ın gerçek hikayesi nedir?
Bir rivayete göre Ali Cabbar, Tekirdağ’da yaşayan ve köy düğünlerinde gırnata çalarak geçimini sağlayan bir gençtir... Çalgıcı olarak katıldığı bir düğünün âşık olduğu kızın düğünü olduğunu öğrenir. Gırnatasını atar, askere gitmeye karar verir. Ancak 6-7 ay sonra, Ali Cabbar’ın şehit olduğu haberi gelecektir...
Ali Cabbar duygusal bir hikayeye sahip. Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da şarkının bu kadar gündeme gelmesinin ardından Ali Cabbar'ın hikayesini AA'ya şu sözlerle anlatmıştı.
"Hüzünlü bir hikaye... Şarkının hikayesi anonim, yaşanmış bir aşk hikayesinden alınma. Ali Cabbar, rivayete göre babasıyla düğünlerde müzisyenlik yapan biri. Sevdalandığı kızı istetse de evlenemeyen Ali Cabbar, bir dönem hayata küsmüş. Babası ise oğlunun da normalleşmesi için bir gün bir düğün cemiyeti olduğunu belirterek oğluyla bir düğünde gırnata çalacaklarını söylemiş. Baba ve oğul birlikte düğüne giderler. Ancak bir süre sonra Ali Cabbar düğünün kara sevdayla tutulduğu kızın düğünü olduğunu anlar. Gırnatasını yere atar, düğünü terk eder, ertesi gün de askere gitmek istediğini söyler. Rivayet odur ki Ali Cabbar askerde şehit düşer. Şarkı gerçekten çok hüzünlü şu sözleriyle insanı gerçekten çok etkiliyor. 'Baban der 'al gırnatanı oğlum, Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar', Sevdiği kız başkasına varmış. Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar.' sözler gerçekten yürek dağlayıcı."
Ali Cabbar'ın "gırnata" çaldığını söyleyen Hacıoğlu, yörede gırnata olarak bilinen klarnetin önemli bir enstrüman olduğunu da sözlerine ekliyor...
İşte Emir Can İğrek'in Yeni Şarkısı Ali Cabbar ve Sözleri
ALİ CABBAR VE SÖZLERİ
Ne ateş var ne de duman amma
Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar
Sevdiğin kız başkasına varmış
Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar
Baban der "al gırnatanı oğlum.
Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"
Sevdiği kız başkasına varmış
Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar
Bu ne derttir bu nasıl sınavdır
Anlayabilirsen anla Ali Cabbar
Yükün' almış buralara küsmüş
Askere yazılmış gider Ali Cabbar
Gideli 6-7 ay olmuş
Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar
Sesi susmuş, gırnatası susmuş
Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...