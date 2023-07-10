Nalan, Beyaz Skandalım, Kor, Müzik Kutusu gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Ali Cabbar'ın hikayesi birkaç gündür sosyal medyanın gündeminde... Peki, kimdir şarkıda işlenen Ali Cabbar? Ali Cabbar'ın hikayesine birlikte bakalım...

Ali Cabbar kimdir? Ali Cabbar'ın gerçek hikayesi nedir?

Bir rivayete göre Ali Cabbar, Tekirdağ’da yaşayan ve köy düğünlerinde gırnata çalarak geçimini sağlayan bir gençtir... Çalgıcı olarak katıldığı bir düğünün âşık olduğu kızın düğünü olduğunu öğrenir. Gırnatasını atar, askere gitmeye karar verir. Ancak 6-7 ay sonra, Ali Cabbar’ın şehit olduğu haberi gelecektir...

Ali Cabbar duygusal bir hikayeye sahip. Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da şarkının bu kadar gündeme gelmesinin ardından Ali Cabbar'ın hikayesini AA'ya şu sözlerle anlatmıştı.

"Hüzünlü bir hikaye... Şarkının hikayesi anonim, yaşanmış bir aşk hikayesinden alınma. Ali Cabbar, rivayete göre babasıyla düğünlerde müzisyenlik yapan biri. Sevdalandığı kızı istetse de evlenemeyen Ali Cabbar, bir dönem hayata küsmüş. Babası ise oğlunun da normalleşmesi için bir gün bir düğün cemiyeti olduğunu belirterek oğluyla bir düğünde gırnata çalacaklarını söylemiş. Baba ve oğul birlikte düğüne giderler. Ancak bir süre sonra Ali Cabbar düğünün kara sevdayla tutulduğu kızın düğünü olduğunu anlar. Gırnatasını yere atar, düğünü terk eder, ertesi gün de askere gitmek istediğini söyler. Rivayet odur ki Ali Cabbar askerde şehit düşer. Şarkı gerçekten çok hüzünlü şu sözleriyle insanı gerçekten çok etkiliyor. 'Baban der 'al gırnatanı oğlum, Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar', Sevdiği kız başkasına varmış. Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar.' sözler gerçekten yürek dağlayıcı."

Ali Cabbar'ın "gırnata" çaldığını söyleyen Hacıoğlu, yörede gırnata olarak bilinen klarnetin önemli bir enstrüman olduğunu da sözlerine ekliyor...

İşte Emir Can İğrek'in Yeni Şarkısı Ali Cabbar ve Sözleri

ALİ CABBAR VE SÖZLERİ

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar



Baban der "al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar



Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

Yükün' almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider Ali Cabbar



Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...