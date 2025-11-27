Alina Boz'un yerine teklif gönderilen Sıla Türkoğlu, "Doc" dizisiyle ilgili kararını açıklayacak

Genç oyuncu Sıla Türkoğlu, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan ayrılmıştı. Uzun süredir hayranları tarafından merakla beklenen "Sıla Türkoğlu'nun "Doc" dizisiyle anlaşma yapacağı duyurulmuştu. Sıla Türkoğlu'nun kararı ne olacak?

Alina Boz'un yerine teklif gönderilen Sıla Türkoğlu, "Doc" dizisiyle ilgili kararını açıklayacak

Başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu'nun kariyerindeki en büyük sıçramalardan biri olarak görülen Kızılcık Şerbeti dizisinden kendi isteğiyle ayrılması, magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. 

Diziden ayrılışının ardından eski rol arkadaşları Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i sosyal medyada takipten çıkarması, bu ayrılığın perde arkasında yaşanan tartışmaların sinyallerini vermişti.  Alina Boz'un yerine teklif gönderilen Sıla Türkoğlu, "Doc" dizisiyle ilgili kararını açıklayacak - Resim : 1

ALİNA BOZ YERİNE SILA TÜRKOĞLU

Son olarak Birsen Altuntaş'ta yer alan habere göre; yapım süreci devam eden ve aralık ayında sete çıkması planlanan yerli "Doc" uyarlaması dizisinde kritik bir oyuncu değişikliği yaşandı. Alina Boz'un yerine teklif gönderilen Sıla Türkoğlu, "Doc" dizisiyle ilgili kararını açıklayacak - Resim : 2

SILA TÜRKOĞLU SON KARARI VERECEK

Dizide Mevsim karakterini canlandırması beklenen genç yıldız Alina Boz’un projeden ayrıldığı öğrenildi. Boz'un ayrılışının hemen ardından, rol için en güçlü aday olarak Sıla Türkoğlu'nun adı geçmeye başladı. 

Kızılcık Şerbeti Fatih'ten Doğa açıklamasıMagazinKızılcık Şerbeti Fatih'ten Doğa açıklaması

Sıla Türkoğlu’nun proje ile ilgili kararını hafta sonuna kadar vermesi bekleniyor.