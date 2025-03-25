Alişan'dan eşine romantik kutlama: "Sevdiğim kadının doğduğu gün..."

Eşiyle peş peşe pozlarını paylaşan Alişan, şu notu ekledi: "İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta diye söz verip evlendiğim sevdiğim kadının doğduğu gün. Ne isteyebillir ki bir insan hayatında? Aile kurmak, seni seven bir eş ve çocuklar, mutlu bir yuva. Bunların hepsini bana yaşattığı için önce Allah’a şükürler olsun sonrada sana teşekkür ederim karıcığım. Sağlıkla, huzurla hep birlikte nice nice yaşlara aşkım, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun."