Alişan'dan eşine romantik kutlama: "Sevdiğim kadının doğduğu gün..."
2018 yılında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Alişan, Instagram hesabından eşi Buse Varol'un yeni yaşını duygusal sözlerle kutladı.
'Dostlar Mahallesi' adlı dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında nikâh masasına oturdu.
2019 yılında oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.
Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Alişan, son olarak eşi Buse Varol'un yeni yaşını kutladı.
Eşiyle peş peşe pozlarını paylaşan Alişan, şu notu ekledi: "İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta diye söz verip evlendiğim sevdiğim kadının doğduğu gün. Ne isteyebillir ki bir insan hayatında? Aile kurmak, seni seven bir eş ve çocuklar, mutlu bir yuva. Bunların hepsini bana yaşattığı için önce Allah’a şükürler olsun sonrada sana teşekkür ederim karıcığım. Sağlıkla, huzurla hep birlikte nice nice yaşlara aşkım, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun."