Amber Heard, 8 milyon dolarlık davadan sonra ilk kez sessizliğini bozdu

Amber Heard, eski eşi Johnny Depp davasında jürinin aleyhine karar vermesinden bu yana ilk kez sessizliğini bozdu, kararı haksız ve ön yargılı buldu. Heard, Depp adına ifade vermeye çağrılan tanıkların, evliliğinde neler olduğuna dair doğru bir görüş vermediğini söylüyor. 36 yaşındaki oyuncu, Pazartesi sabahı yayınlanmaya başlayan Today programı ile yaptığı üç bölümlük röportajda karar hakkında konuştu.

Heard, jürinin sosyal medyadan etkilendiğini düşünüyor

Davada, Heard'ün Depp'e tazminat olarak 10 milyon dolar ve cezai tazminat olarak 5 milyon dolar ödemesine karar verildi. Ancak ikinci ödeme hakim tarafından Virginia yasalarına göre 350.000 dolara düşürüldü. Amber Heard, davada 2 milyon dolarlık bir tazminat aldı. Yani, 59 yaşındaki Depp 8.35 milyon dolar tazminat kazanmış durumda.

Amber Heard'ün hukuk ekibi karara itiraz etmeyi planlıyor. (Peki Amber Heard, cezayı ödeyemezse ne olur?) Ünlü oyuncu, davanın sonucunu eski kocasının 'mükemmel oyunculuğu'na bağladı. Heard şunları söyledi: Şöyle söyleyeceğim, nasıl bir yargıya varabilirler? O koltuklarda üç hafta boyunca ücretli çalışanların ve duruşmanın sonuna doğru, rastgele kişilerin ifadesini dinlediler. Onları suçlamıyorum, aslında anlıyorum, o sevilen bir karakter ve insanlar onu tanıdıklarını hissediyorlar. O harika bir aktör. Yine, nasıl olur da üç buçuk haftadır dinledikten sonra ağzımdan çıkan tek bir kelimeye bile inanmazlar.'

11 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'da sona eren altı haftalık davada Depp 38 tanık çağırdı, Heard'ın ekibi ise 24 tanık çağırdı. Hakaret davası o kadar karmaşıktı ki, karar kağıdında jürinin kararı vermeden önce cevaplaması gereken 42 soru vardı: Depp'in iddiaları için 24 soru ve Heard'ın karşı iddiası için 18 soru.

Duruşma boyunca, sosyal medya gönderilerle doldu, çoğunluğu #JusticeForJohnnyDepp hashtag'i altında Depp'i desteklemek için paylaşıldı. 13 Haziran itibariyle, hashtag TikTok'ta 20,6 milyardan fazla görüntülemeye sahipken, #JusticeForAmberHeard etiketi nispeten düşük olarak 92.4 milyon görüntülemeye ulaştı.