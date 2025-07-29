Ameliyat olan Cemre Baysel'in son durumu

2021 yılında Baht Oyunu dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve uzun süre "evlenecekler" beklentisiyle gündeme gelen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti, sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Bu beklenmedik ayrılık, hayranlarını şaşkına çevirmişti. Özel hayatı ile sürekli gündemde olan Baysel, hastane odasındaki paylaşımında ameliyat olduğunu duyurdu.

"BİR AMELİYATIN DAHA SONUNA GELDİK"

Ameliyat olduğunu belirten Baysel, paylaşımına "Evet, bir ameliyatın daha sonuna geldik. Endişelenecek bir şey yok, biz neler atlattık. Bu da burada anı olarak kalsın" notunu düştü.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Son olarak bir paylaşım daha yapan Baysel, "Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun dileklerini görüyor ve hissediyorum" dedi.