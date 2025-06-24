Aras Aydın eşine evlilik teklifini nasıl yaptığını ilk kez anlattı: Bireysel emekliliğimi bozdurup Melis'e yüzük aldım
Hollywood'daki başarılarıyla adından söz ettiren ve Nicole Kidman'la rol aldığı "Nine Perfect Strangers" dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil olan Aras Aydın, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Aydın, eşine evlilik teklifini nasıl yaptığını ilk kez anlattı.
Oyunculuk kariyerine Şefkat Tepe ile başlayan, Kiraz Mevsimi, İnadına Aşk, Can Evim ve Kaçış gibi dizilerdeki başarılı performansıyla geniş kitlelere ulaşan Aras Aydın, son dönemdeki uluslararası projesiyle adından sıkça söz ettiriyor.
Özellikle Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı "Nine Perfect Strangers" dizisinin ikinci sezonunda Matteo karakterine hayat vermesiyle, Hollywood'daki başarısıyla hepimizi gururlandırdı.
Dizinin Los Angeles'taki galasında uzun süredir birlikte olduğu ve 2022 yılında nikah masasına oturduğu eşi Melis Birkan'la birlikte boy gösteren Aras Aydın, ikilinin uyumu ve şıklığıyla sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Çift, 2019'da bir tiyatro oyununda tanışmış ve ilişkilerini gözlerden uzak sürdürerek sade bir düğünle hayatlarını birleştirmişti.
Aras Aydın, son olarak İbrahim Selim'in programına katılarak eşi Melis Birkan'a yaptığı evlilik teklifinin perde arkasını anlattı. O dönem işsiz olduğunu belirten Aydın, evlilik teklifi için yıllardır biriktirdiği bireysel emekliliğini bozarak yüzük aldığını itiraf etti.