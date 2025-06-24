Aras Aydın eşine evlilik teklifini nasıl yaptığını ilk kez anlattı: Bireysel emekliliğimi bozdurup Melis'e yüzük aldım

Dizinin Los Angeles'taki galasında uzun süredir birlikte olduğu ve 2022 yılında nikah masasına oturduğu eşi Melis Birkan'la birlikte boy gösteren Aras Aydın, ikilinin uyumu ve şıklığıyla sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Çift, 2019'da bir tiyatro oyununda tanışmış ve ilişkilerini gözlerden uzak sürdürerek sade bir düğünle hayatlarını birleştirmişti.