Aras Bulut İynemli, yeni fotoğrafını paylaştı! Fit hali beğeni topladı

Son olarak "Deha" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, sosyal medya hesabından atıyla birlikte çekilmiş iddialı bir fotoğraf paylaştı. Normalde sosyal medyayı çok aktif kullanmayan İynemli'nin, bu paylaşımda fit fiziğini gözler önüne sermesi ezberleri bozdu.

Oyuncunun kaslı vücudunu sergilediği bu cesur poz, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İynemli, daha önce de yakın arkadaşı Engin Öztürk ile birlikte at çiftliğinde geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Bu son gönderi ise hem fiziğiyle hem de nadir paylaşımlarından biri olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.