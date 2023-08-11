Aras Bulut İynemli'den Atatürk dizisi açıklaması: Elimden geleni yapacağım

Atatürk dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, Disney Plus'un kararıyla ilgili ilk kez konuştu.

ARAS BULUT İYNEMLİ: DÜNYADA İZLENMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Gazete Magazin'e konuşan İynemli "Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim. Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda. Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü. Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.