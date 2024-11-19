Aras Bulut İynemli'den Eylül Ersöz’le aşk iddiasına yanıt
SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi 'Deha'da rol alan Aras Bulut İynemli ile rol arkadaşı Eylül Ersöz'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti. İynemli, o iddialara yanıt verdi.
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Oyuncu Aras Bulut İynemli, 'Deha' dizinin setinden çıkarken görüntülendi. İynemli’ye dizide kardeşini oynayan Eylül Ersöz’le aşk yaşadığı iddiası soruldu.
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Hürriyet’in haberine göre ünlü oyuncu, çıkan haberleri “Arkadaşlar öyle bir şey yok” diyerek yalanladı.
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Ersöz geçtiğimiz günlerde aşk sorularını “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” diye yanıtlamış, ancak iddiayı yalanlamamıştı.
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