Arzu Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı, birlikte Mardin'e tatile gitti
Gelini Zeynep Nazlı ve arkadaşlarını yanına alan Arzu Sabancı, Mardin'e gitti. Burada tarihi şehri gezerek güzelliklerini keşfeden ikili ilgi odağı oldu.
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2021'de nikâh masasına oturan Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı'dan müjdeli haber gelmişti. İkili, 15 Ağustos'ta ilk kez anne ve baba olmuştu. Çift, dünyaya gelen bebeklerine 'Arzu Alara' adını vermişti.
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Arzu Sabancı ile Nazlı Kayı Sabancı, gelin-kayınvalide olarak Mardin'e tatile gittiler. Burada tarihi şehri gezerek güzelliklerini keşfeden gelin-kaynana, ilgi odağı oldu.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Arzu Sabancı ile Nazlı Kayı Sabancı, Mardin tatilinden fotoğrafları da takipçileriyle paylaştılar.
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Arzu Sabancı da gelinine "kalp" emojisi koyarak sevgisini göstermeyi ihmal etmedi.