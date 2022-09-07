Aşk belgelendi! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilk kez el ele görüntülendi
Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen oyuncu Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım ilk kez birlikte görüntülendi. Ünlü çift, konsere el ele gelerek aşklarını ilk kez açıklamış oldu.
Kaan Yıldırım'ın gönlünü Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz'e kaptırdığı, ikilinin bir süredir aşk yaşadığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan oyuncu çiftin birlikteliği, dün akşam belgelendi.
EL ELE KONSERE GELDİLER
Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserini izlemeye gelen oyuncu çift, aşklarını ilan etti. İkili, basın mensuplarına el ele poz verdi.
İki ünlü oyuncunun gazetecilere karşı oldukça samimi ve rahat tavırları dikkat çekti.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Çiçeği burnunda aşıklar ilişkileri hakkında da konuştu. Deniz ve Yıldırım, “Her şey çok güzel gidiyor. Gördüğünüz gibi daha fazla yorum yapmamıza gerek yok, çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.