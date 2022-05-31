Pınar Deniz: Çocukluğumdan beri çok asi ve muhalif bir kızdım

Elle Style Awards ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Gecede Pınar Deniz Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu ödülünü aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör ELLE Türkiye (@elleturkiye)'in paylaştığı bir gönderi

Pınar Deniz ödülünü alırken şunları söyledi: Sema'ya teşekkür ederim çünkü ben hep güçlü kadını oynamayı ve kadının içindeki gücü göstermeyi seçtim oyunumda ve karakterlerimde ve bence Türk televizyon tarihindeki en özel karakterlerden birini yarattı o yüzden ona çok teşekkür ederim bu yolu bana açtığı için. Çocukluğumdan beri çok asi ve muhalif bir kızdım. Hep kendi bildiğimi yapıp kendi doğrularımı savunmak üzerine yetiştirdim kendimi. Sonra karşıma bir sürü zorluk çıktı ve insanlar bunu böyle yapmamalısın böyle olmamalı çünkü toplum sana bunu söylüyor dedi ve ben de dedim ki ben ne istiyorsam o olacak; içimdeki kadın çocuk ne istiyorsa o olacak kendi bildiğimi okuyacağım dedim. Ve bu yolda da takdir görüyorsam çok teşekkür ederim, çok sağ olun.'