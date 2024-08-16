Aslı Enver kızı Elay’ın ilk kez yürüdüğü anları paylaştı

Aslı Enver, kızı Elay ile eğlenceli fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu şimdi de kızının ilk adımlarını takipçilerine sundu.

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Aslı Enver kızı Elay’ın ilk kez yürüdüğü anları paylaştı - Resim : 1

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak’la dünya evine girdi.

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Aslı Enver kızı Elay’ın ilk kez yürüdüğü anları paylaştı - Resim : 2

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın bu mutlu evliliğinden bir de Elay adında minik bir kızları var. 

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Aslı Enver kızı Elay’ın ilk kez yürüdüğü anları paylaştı - Resim : 3

Ünlü oyuncu, sosyal medyada kızının en sevimli anlarını paylaşıyor. Yeni bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, kızının ilk kez yürüdüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Aslı Enver kızı Elay’ın ilk kez yürüdüğü anları paylaştı - Resim : 4

Anne kızın eğlenceli karelerine "Maşallah", "Zaman ne çabuk geçiyor", "Aslı anne olmak sana çok yakıştı", "Çok güzelsiniz ", "Aslının elaya gururla bakışı", "Çok tatlısınız" gibi birçok yorum geldi. 