Aslı Enver kızı Elay’ın ilk kez yürüdüğü anları paylaştı

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"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak’la dünya evine girdi.
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Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın bu mutlu evliliğinden bir de Elay adında minik bir kızları var.
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Ünlü oyuncu, sosyal medyada kızının en sevimli anlarını paylaşıyor. Yeni bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, kızının ilk kez yürüdüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu.
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Anne kızın eğlenceli karelerine "Maşallah", "Zaman ne çabuk geçiyor", "Aslı anne olmak sana çok yakıştı", "Çok güzelsiniz ", "Aslının elaya gururla bakışı", "Çok tatlısınız" gibi birçok yorum geldi.