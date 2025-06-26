Anasayfa Magazin Aslı Enver kızı Elay'la yeni karelerini paylaştı! Elay'ın sevimli halleri ilgi gördü
Aslı Enver kızı Elay'la yeni karelerini paylaştı! Elay'ın sevimli halleri ilgi gördü
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Aslı Enver, anneliğin keyfini sürüyor. Ünlü isim, kızı Elay'ın son halini sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Enver'in paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.
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Başarılı oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile nikâh masasına oturmuş, 4 Temmuz 2023'te ise kızları Elay'ı dünyaya getirmişti.
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Bir süredir ekranlardan uzak duran Enver, vaktini eşi ve minik kızıyla geçiriyor.
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Sosyal medyada zaman zaman ailesiyle olan anlarını paylaşan ünlü oyuncu, bu kez Elay ile çekilmiş siyah-beyaz karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
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Paylaşımına “Bun üzüldü” notunu düşen Enver'in bu içten paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı.