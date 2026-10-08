Atilla Taş'ın kızı balkondan düşerek hayatını mı kaybetti?

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın Mersin'de hayatını kaybettiği yönündeki iddialar gündeme geldi. Gazeteci Burhan Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç kadının bir binanın 14. katından düşerek yaşamını yitirdiği yönünde bilgiler aldığını duyurdu.

Akdağ, olayın intihar olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklamaya ulaşamadığını belirtti.

14. KATTAN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Burhan Akdağ'ın aktardığına göre Sezen Taş'ın Mersin'de yaşadığı binanın 14. katından düştüğü öne sürüldü.

İddiayı öğrendikten sonra Mersin'de yaşayan bazı tanıdıklarıyla görüştüğünü belirten Akdağ, bu görüşmelerde Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin bilgileri destekleyen ifadeler aldığını söyledi.

Akdağ ayrıca genç kadının cenazesinin Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü yönünde bilgi edindiğini aktardı.

Sezen Taş'ın ölümüne ve olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

"SEVGİLİ ATİLLA, SANA ULAŞAMADIM"

Atilla Taş'ı aradığını ancak kendisine ulaşamadığını belirten Burhan Akdağ, paylaşımında yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Akdağ, "Biraz önce aldığım bilgiye göre, sanatçı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın bu sabah Mersin'de hayatını kaybettiği iddia ediliyor" ifadelerini kullandı.

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Bir baba olarak böyle bir haber karşısında ne söyleyeceğini bilemediğini anlatan Akdağ, Atilla Taş'a seslenerek şu sözlere yer verdi:

"Sevgili Atilla... Sana ulaşamadım. Belki de böyle bir zamanda hiçbir telefonun, hiçbir sözün, hiçbir tesellinin anlamı yoktur."

"EN BÜYÜK DİLEĞİM GERİDE KALAN ÇOCUKLARIN MAHREMİYETİNE SAYGI GÖSTERİLMESİ"

Paylaşımında Sezen Taş'ın geride iki çocuk bıraktığını ifade eden Akdağ, çocukların yaşayabileceği acıya da değindi.

Henüz hayatı ve annelerinin sevgisini tanımaya ihtiyaç duyan iki çocuğun bulunduğunu belirten gazeteci, haberin doğrulanmasını büyük bir üzüntüyle beklediğini söyledi.

Akdağ, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu haberin doğrulanmasını büyük bir üzüntüyle beklerken, en büyük dileğim geride kalan çocukların ve ailenin mahremiyetine herkesin saygı göstermesidir."