İhsan Taha Torğut'tan İpek Filiz Yazıcı'ya romantik kutlama

Şarkıcı Ufuk Beydemir ile geçtiğimiz yıl ekim ayında evliliğini sonlandıran oyuncu İpek Filiz Yazıcı, ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açmıştı.

Oyuncu, haziran ayında fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile birlikteliğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

İkili, ilişkileri boyunca keyifli anlarına dair fotoğrafları da takipçileriyle paylaşıyor.

İPEK FİLİZ YAZICI 25'İNCİ YAŞINI KUTLUYOR

Son olarak 25'inci yaşını kutlayan İpek Filiz Yazıcı'ya sevgilisinden romantik bir sürpriz geldi. Spor salonunda antrenman yaptıkları sırada sevgilisinin doğum gününü unutmayan İhsan Taha Torğut, o anları ölümsüzleştirdi.

Torğut, Yazıcı'nın spor salonunda pasta üflediği kareyi ve "İyi ki doğdun bir tanem" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör İpek Filiz Yazıcı (@ipekkyazici)'in paylaştığı bir gönderi

UFUK BEYDEMİR BABA OLUYOR

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, iki yıllık birlikteliklerinin ardından 2022'de Roma'da evlenmişti. Ancak evlilikleri uzun sürmeyen çift, 2025'te yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Avrupa'da yaşayan sevgilisiyle yeni bir hayat kuran Ufuk Beydemir, ağustos ayında baba olacağını duyurmuştu. Beydemir, geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklamıştı.