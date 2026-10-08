İhsan Taha Torğut'tan İpek Filiz Yazıcı'ya romantik kutlama
Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 25'inci yaş gününü sevgilisi İhsan Taha Torğut ile birlikte kutladı. İhsan Taha Torğut, sevgilisinin yeni yaşından en romantik kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Şarkıcı Ufuk Beydemir ile geçtiğimiz yıl ekim ayında evliliğini sonlandıran oyuncu İpek Filiz Yazıcı, ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açmıştı.
Oyuncu, haziran ayında fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile birlikteliğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
İkili, ilişkileri boyunca keyifli anlarına dair fotoğrafları da takipçileriyle paylaşıyor.
İPEK FİLİZ YAZICI 25'İNCİ YAŞINI KUTLUYOR
Son olarak 25'inci yaşını kutlayan İpek Filiz Yazıcı'ya sevgilisinden romantik bir sürpriz geldi. Spor salonunda antrenman yaptıkları sırada sevgilisinin doğum gününü unutmayan İhsan Taha Torğut, o anları ölümsüzleştirdi.
Torğut, Yazıcı'nın spor salonunda pasta üflediği kareyi ve "İyi ki doğdun bir tanem" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
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UFUK BEYDEMİR BABA OLUYOR
İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, iki yıllık birlikteliklerinin ardından 2022'de Roma'da evlenmişti. Ancak evlilikleri uzun sürmeyen çift, 2025'te yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Avrupa'da yaşayan sevgilisiyle yeni bir hayat kuran Ufuk Beydemir, ağustos ayında baba olacağını duyurmuştu. Beydemir, geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklamıştı.