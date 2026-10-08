Sezen Aksu hastaneye mi kaldırıldı?

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sezen Aksu'nun sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddia sevenlerini endişelendirdi. Bir süredir kamuoyundan uzak yaşamını sürdüren sanatçının geçtiğimiz günlerde hastanede tedavi gördüğü öne sürüldü.

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, “Minik Serçe” lakaplı sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

SEZEN AKSU'NUN ÜÇ GÜN HASTANEDE KALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Üstündağ'ın aktardığına göre Sezen Aksu, evinde rahatsızlanmasının ardından İstanbul Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye götürüldü.

Ünlü sanatçıya biyopsi yapıldığı ve hastanede üç gün kaldığı iddia edildi. Aksu'nun yaklaşık iki hafta önce taburcu edildiği de öne sürüldü.

SEZEN AKSU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Mehmet Üstündağ, sanatçının kadın sağlığıyla ilgili bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amacıyla hastanede tutulduğunu ileri sürdü.

Üstündağ, Sezen Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.