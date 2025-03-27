Atiye'nin kızı Ferahfeza 6 yaşında! İşte doğum gününden eğlenceli kareler
Ünlü şarkıcı Atiye'nin kızı Ferahfeza, 6. yaş gününü eğlenceli bir parti ile kutladı.
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"Salla", "Kal" ve "Budur" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Atiye, prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile 2018 yılında Almanya'da dünyaevine girmişti.
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2019'da Ferah Feza adını verdikleri kızını kucağına alan, 2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getiren Atiye, birkaç ay önce üçüncü kez anne oldu. Ünlü çift, üçüncü kızlarına Rumi adını vermişti.
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FERAHFEZA'YA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin, büyük kızları Ferahfeza, 6 yaşına bastı.
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Ferahfeza için kelebek temalı parti düzenleyen Atiye, kızının doğum gününden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.