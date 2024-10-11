Ayrılığın eşinden dönmüşlerdi! Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara barıştı
Galalasaray'ın yıldız futbolcularından Mauro Icardi eşi Wanda Nara ile olan ilişkisiyle de sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda ayrıldıklarını açıklayan çift, bu sefer Arjantin de bir araya geldi.
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Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara’nın geçen ay boşanacakları iddia edilmişti.
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Nara temmuz ayında, “Mauro’dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemlerim nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı. Hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnızım” ifadelerini kullanmıştı.
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Icardi geçen gün ise Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından özel uçakla Arjantin’e gitti.
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Futbolcu, sosyal medya hesabından Nara ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak barıştıklarını duyurdu.