Ayrılığın eşinden dönmüşlerdi! Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara barıştı

Galalasaray'ın yıldız futbolcularından Mauro Icardi eşi Wanda Nara ile olan ilişkisiyle de sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda ayrıldıklarını açıklayan çift, bu sefer Arjantin de bir araya geldi.

Elele Online

Elele Online
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Ayrılığın eşinden dönmüşlerdi! Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara barıştı - Resim : 1

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara’nın geçen ay boşanacakları iddia edilmişti. 

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Ayrılığın eşinden dönmüşlerdi! Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara barıştı - Resim : 2

Nara temmuz ayında, “Mauro’dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemlerim nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı. Hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnızım” ifadelerini kullanmıştı.

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Ayrılığın eşinden dönmüşlerdi! Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara barıştı - Resim : 3

Icardi geçen gün ise Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından özel uçakla Arjantin’e gitti.

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Ayrılığın eşinden dönmüşlerdi! Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara barıştı - Resim : 4

Futbolcu, sosyal medya hesabından Nara  ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak barıştıklarını duyurdu.