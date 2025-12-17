'Bahar' dizisinin oyuncusu Hayal Köseoğlu, kendisine gelen eleştiriye yanıt verdi

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan'ın başrolü paylaştığı Bahar dizisi için final kararı alındı.

Diziye sonradan dahil olan Hayal Köseoğlu, final kararının ardından hakkındaki bir yoruma sinirlenerek cevap verdi.

Son olarak 62. bölümle ekrana gelen dizi 64. bölümde final yapacak. Bir dizi takipçisi, Bahar dizisinde Maral karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu için final kararının ardından bir tweet attı.

Dizideki rolünden dolayı eleştirilen Köseoğlu hakkında "Hayal Köseoğlu'nun main karaktere inat getirilen sarışın sinsi kız rolünü oynadığı her dizi ölümü tadacaktır" yorumunu yaptı.

"İNSANIN EMEĞİNİ YOK SAYMAK İĞRENÇ BİR ŞEY"

Hakkındaki yoruma sessiz kalmayan Köseoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Ya normalde böyle şeylere asla cevap yazmam ama insanın emeğini yok saymak iğrenç bir şey. Ben Hudutsuz Sevda'ya girdim ve tam olarak 49 bölüm oynadım. Neredeyse her hafta totalde birinciydik."

"REYTİNG YÜZÜNDEN BİTİYOR MUAMELESİ YAPMANIZ SAÇMA"

"Bahar'a girdiğimde zaten aralık ayına kadar çekileceği belliydi ve Bahar genel olarak maçlara rağmen hep artış yaşadı. Kaç hafta AB'de birinci olduk. Son bölümünde bile değişen günde üç grupta da yeşil ok alan bir diziye reyting yüzünden bitiyor muamalesi yapmanız çok saçma. Bitecekti, zaten bu kadar süreceği belliydi ve bitti. Ne benimle ne hiçbir şeyle alakası yok. Çok severek ve mutlu çalıştığım, hiç doyamadığım bu güzel diziyi şöyle nankör yorumlarla hatırlamak istemiyorum. Teşekkür ederim.'