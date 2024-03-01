Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever kimdir, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

MF Yapım’ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizisi ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın izleyici ile buluştuğu günden beri ilgiyle izleniyor. Dizide Demet Evgar’ın kızı Umay karakterine hayat veren Alisa Sezen Sever'in kim olduğu merak ediliyor.