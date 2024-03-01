Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever kimdir, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Show'un yeni dizisi Bahar'da Demet Evgar’ın kızı Umay karakterine hayat veren Alisa Sezen Sever'in kim olduğu merak ediliyor. Alisa Sezen Sever kimdir, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? Yakından bakalım...
MF Yapım’ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizisi ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın izleyici ile buluştuğu günden beri ilgiyle izleniyor. Dizide Demet Evgar’ın kızı Umay karakterine hayat veren Alisa Sezen Sever'in kim olduğu merak ediliyor.
ALİSA SEZEN SEVER KİM?
Alisa Sezen Sever, 1 Temmuz 2006 İstanbul doğumludur. Yengeç burcu olan oyuncu çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.
Alisa Sezen Sever, LC Waikiki katalog çekimleri ardından televizyon dünyasına adım attı.
Hayatımın Rolü, Kahireli Palas, Muhteşem Yüzyıl, Fatih Harbiye, Güllerin Savaşı, Böyle Bitmesin gibi yapımlarda boy gösteren Alisa Sezen Sever ardından Evli ve Öfkeli, Sahipli, Keşke Hiç Büyümesek, Tozkoparan İskender, Sipahi gibi yapımların kadrosunda yer aldı.