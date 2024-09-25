Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: “Burada sadece ikimiziz”
Show TV'nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın yeni bölümü dün akşam izleyici ile buluştu. Dizinin 18. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Bahar ve Evren teknede güzel dakikalar geçiriyor. Evren “Burada sadece ikimiziz ve dünyanın geri kalanı bizi ilgilendirmiyor” diyor.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar "Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" sloganıyla dün akşam yeni sezona merhaba dedi. Dizinin 18. bölüm fragmanı da yayınlandı.
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Fragmanda Bahar ve Evren teknede güzel dakikalar geçiriyor. Evren “Burada sadece ikimiziz ve dünyanın geri kalanı bizi ilgilendirmiyor” diyor.
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Umay annesine "Babamla Evren yüzünden kavga ettin değil mi, onunla aranla bir şey yok de nolur" diye soruyor.
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Yeni gelen Başhekim Süreyya ise "Bu sefer umarım duygularını işine karıştırmazsın" diye Baharı tehdit ediyor.