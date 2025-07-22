Bahar Şahin'den Mine Tugay'a videolu yanıt: Allah sana bu hastalığı yaşatmasın

Oyuncu Bahar Şahin, önceki gün yaptığı açıklamada; 2019 - 2020 arasında yer aldığı dizide bir kadın meslektaşının psikolojik şiddetine maruz kaldığını iddia etti. Şahin, kadın meslektaşının kendisine sürekli hakaret ettiğini ve set ortamında psikolojik baskı kurduğunu söyledi.

Bahar Şahin, konuyla ilgili olarak yapım şirketine gönderdiği ihtarnameyi de yayımladı.

"AÇIKÇASI ÜZÜLDÜM"

Tugay, söz konusu iddia üzerine; "Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümleleri söylemekle itham edilmişim. Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Çünkü gerçekleri net hatırlamakla birlikte asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz, kimseyi kırmadan üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

Bahar Şahin, son olarak videolu bir açıklamada bulundu. Kendisine yönelik eleştirilere de yanıt veren oyuncu, yine isim vermeden; "Allah, seni senin kötülüğünden korusun" dedi.

"ALLAH SENİ, SENİN KÖTÜLÜĞÜNDEN KORUSUN"

Bahar Şahin'in açıklaması şöyle: "Herkese merhaba. Kimileri; "5 yıl geçmiş aradan neden şimdi konuşuyorsun" diye. "Gündem olmak için mi?", "İşsiz kaldığın için mi? Öncelikle ben işsiz kalmadım. İşsiz kalsaydım evimin kirasını ödeyemezdim. Çok şükür, birilerine ödetmek gibi de bir huyum yoktur. Sen ve yancıların susmadınız. İnsanlara yalan, yanlış o kadar şey anlattınız ki ben geri çekildim. Ben bir işe girerken o işin castına bakıyorum, sizin yaptığınız kötülükler yüzünden; eğer size değen biri varsa geri çekiliyorum. İki hafta önce benim hakkımda gidip ses kaydı atmadan önce düşünecektin. Benim algımın olmadığına dair, benim profesyonel bir insan olmadığıma dair ses kaydı atmadan önce düşünecektin. Bir susacaksın artık ya. Kaldı ki sen sadece bana kötü değilsin, sen senden daha başarılı olan herkese kötüsün. Kanser geçmişi olan bir kadına (Deniz Uğur'dan söz ediyor) sırf senden daha fazla sahne yazılıyor diye, sırf senden daha masum sahneler yazılıyor diye, iyi bir rolü canlandırıyor diye dönüp; "Senin geçmişte kanser hastalığın vardı. Çok çalışıyorsun Allah korusun, tekrar nüksetmesin" diyen de sensin. Allah, seni senin kötülüğünden korusun. Allah, sana bu hastalığı yaşatmasın."





















