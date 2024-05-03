Bahar'ın aldatıldığını öğrendiği sahnenin kamera arkası videosu yayınlandı
Bahar dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Timur tarafından aldatıldığını öğrenen Bahar'ın yaşadığı yıkımı anlatan sahnenin kamera arkası yayınlandı.
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır mısın? her bölümüyle seyir zevkini yükseltmeye devam ediyor.
Bahar dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Bahar Timur tarafından aldatıldığını öğrendi. Bahar’ın gerçekleri öğrenmesiyle heyecanın doruğa çıktığı bölümde, dramatik sahnelerin güçlü anlatım dili övgü dolu yorumlar alırken; oyunculuk performansları ise izleyenleri büyüledi.
Hastanedeki çekim telaşı sırasında gelişen olaylar, ekran başındakileri kahkahaya boğarken; Bahar’ın duygu yüklü sahneleri ve ince ince işlediği intikam planı geçtiğimiz bölüme damgasını vurdu.
Bahar dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Timur tarafından aldatıldığını öğrenen Bahar'ın yaşadığı yıkımı anlatan sahnenin kamera arkası da yayınlandı.
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