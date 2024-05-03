Bahar'ın aldatıldığını öğrendiği sahnenin kamera arkası videosu yayınlandı

Bahar dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Timur tarafından aldatıldığını öğrenen Bahar'ın yaşadığı yıkımı anlatan sahnenin kamera arkası yayınlandı.

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Bahar'ın aldatıldığını öğrendiği sahnenin kamera arkası videosu yayınlandı - Resim : 1

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır mısın? her bölümüyle seyir zevkini yükseltmeye devam ediyor. 

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Bahar'ın aldatıldığını öğrendiği sahnenin kamera arkası videosu yayınlandı - Resim : 2

Bahar dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Bahar Timur tarafından aldatıldığını öğrendi.  Bahar’ın gerçekleri öğrenmesiyle heyecanın doruğa çıktığı bölümde, dramatik sahnelerin güçlü anlatım dili övgü dolu yorumlar alırken; oyunculuk performansları ise izleyenleri büyüledi. 

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Bahar'ın aldatıldığını öğrendiği sahnenin kamera arkası videosu yayınlandı - Resim : 3

Hastanedeki çekim telaşı sırasında gelişen olaylar, ekran başındakileri kahkahaya boğarken; Bahar’ın duygu yüklü sahneleri ve ince ince işlediği intikam planı geçtiğimiz bölüme damgasını vurdu.

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Bahar'ın aldatıldığını öğrendiği sahnenin kamera arkası videosu yayınlandı - Resim : 4

Bahar dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Timur tarafından aldatıldığını öğrenen Bahar'ın yaşadığı yıkımı anlatan sahnenin kamera arkası da yayınlandı.