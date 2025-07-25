Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in imaj değişikliğine yorum

'Çalıkuşu', 'Küçük Sırlar, 'Kuruluş: Osman', 'Baba Ocağı' gibi dizilerde boy gösteren başarılı oyuncu Burak Özçivit, son dizisi Kuruluş Osman'dan ayrılmıştı.

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan oyuncu, yeni imajıyla dikkat çekmişti. Özçivit dizi için uzattığı sakallarını kesmişti.

Burak Özçivit’in son projesinin ardından sakallarını keserek imajını değiştirmesi, Alkan’ın gözünden kaçmadı.

"BEN ZOR TANIDIM"

Alkan, Özçivit'in yeni halini kendi hesabından paylaşarak, "Siz tanıdınız mı? Ben zor tanıdım" notunu düştü.