Başak Dizer'den eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a doğum günü kutlaması: Mutlu yıllar aşk!

2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey adlı yarışmada elde ettiği birinciliğin ardından oyunculuğa geçiş yapan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dün 39 yaşına girdi. Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile kutladı.

"MUTLU YILLAR AŞK"

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 15 Nisan 2022'de oğlu Kurt Efe'ye kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ, 39'uncu yaşına bastı. Tatlıtuğ'un doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile kutlayan Dizer, eşine "Mutlu yıllar aşk" sözleriyle seslendi.

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