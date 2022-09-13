Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, New York sokaklarında
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un 14 yıl sonra bir arada yer aldığı sinema filminin New York çekimleri başladı. Netflix, sosyal medya hesabından ikilinin New York sokaklarından karelerini paylaşılarak, "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Tweet bu kadar" denildi.
2008 yılında yayınlanan ve gönüllerde taht kuran 'Aşk-ı Memnu' dizisinin ardından Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yeniden bir arada. İkilinin Netflix filminin İstanbul'da gerçekleştirilen çekimleri tamamlandı.
New York çekimleri başladı
Henüz adı açıklanmayan filmin İstanbul tarafı bitti, New York’taki çekimleri başladı. Netflix, sosyal medya hesabından ikilinin New York sokaklarından karelerini paylaşılarak, "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Tweet bu kadar" denildi.
New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Tweet bu kadar. pic.twitter.com/mQoPVII8ad— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) September 12, 2022
Fotoğrafın yayınlanmasının ardından sosyal medyada hemen Aşk-ı Memnu dönemleri hatırlatıldı. İkilinin, aradan geçen zamanda neredeyse hiç değişmemiş olması da yorumlara yansıdı.
FİLMİN KONUSU
Senaryosunu ‘Zeytin Ağacı’, ‘Aşk Tesadüfleri Sever’, ‘Atiye’, ‘Vatanım Sensin’ gibi yapımlara imza atan Nuran Evren Şit’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Gönenç Uyanık oturuyor.
Film, yolları bir şekilde New York’a düşen Serin (Beren Saat) ve Mehmet’in (Kıvanç Tatlıtuğ) geçmişleriyle hesaplaşmalarını anlatacak.