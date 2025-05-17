Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Meri evi terk etti!"
Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 102. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Işıl'ın Meri'ye plan kurup Mustafa'yla odaya kilitlemesinin ardından Meri artık dayanamayıp evi terkediyor...
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Show TV'de Cuma günleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 102. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
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Yeni bölüm fragmanında Nilay, Mustafa ve Meri'yi Meri'nin odasında görünce yanlış anlıyor ve çıldırıyor. "Sana bebeğimi, Mustafa'mı teslim ettim ben" diyerek Meri'nin üzerine yürüyor.
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Meri bunun üzerine evi terkediyor. Bu oyunu Işıl'ın yaptığını anlıyor.
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Nilay Abdullah'la konuşarak "Ben bu evlilikte kendimi güvende hissetmiyorum. Senden ev istiyorum" diyor.