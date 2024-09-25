Bebek göründü! Pınar Deniz'den ilk hamilelik pozu
Oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz gün Paris'te gerçekleştirilen defilede dünyaca ünlü modellerle birlikte yürüdü. Anne olmaya hazırlanan ünlü isim, belirginleşen karnıyla da poz verdi.
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Pınar Deniz, yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi.
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Ünlü isim bu kez de Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defile nedeniyle gündeme geldi.
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Beyaz saten bir elbise giyen Pınar Deniz; Kendall Jenner, Cara Delevingne, Andie MacDowell, Jane Fonda ve Eva Longoria gibi dünyaca ünlü modellerle aynı podyumda yürüdü.
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Etkinlikte; Oscar ödüllü Jane Fonda ile de bir araya gelen Pınar Deniz, usta oyuncuyla çektirdiği bu fotoğrafını "Seviyorum" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.