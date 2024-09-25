Bebek göründü! Pınar Deniz'den ilk hamilelik pozu

Oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz gün Paris'te gerçekleştirilen defilede dünyaca ünlü modellerle birlikte yürüdü. Anne olmaya hazırlanan ünlü isim, belirginleşen karnıyla da poz verdi.

Elele Online

Elele Online
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Bebek göründü! Pınar Deniz'den ilk hamilelik pozu - Resim : 1

Pınar Deniz, yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi.

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Bebek göründü! Pınar Deniz'den ilk hamilelik pozu - Resim : 2

Ünlü isim bu kez de Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defile nedeniyle gündeme geldi.

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Bebek göründü! Pınar Deniz'den ilk hamilelik pozu - Resim : 3

Beyaz saten bir elbise giyen Pınar Deniz; Kendall Jenner, Cara Delevingne, Andie MacDowell, Jane Fonda ve Eva Longoria gibi dünyaca ünlü modellerle aynı podyumda yürüdü. 

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Bebek göründü! Pınar Deniz'den ilk hamilelik pozu - Resim : 4

Etkinlikte; Oscar ödüllü Jane Fonda ile de bir araya gelen Pınar Deniz, usta oyuncuyla çektirdiği bu fotoğrafını "Seviyorum" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.