Benan Kurtuluş Saraç: “Bir kadın nasıl mutluysa öyle yaşamalı”

Amerika’da uluslararası işletme bölümünü okuduktan sonra uluslararası ithalat ve ihracat firmasında çalışan, Türkiye’ye döndükten sonra ise ailesinin havayolu şirketinde işletme, finans, satış-pazarlama, operasyon gibi çeşitli departmanlarda görev alan Benan Kurtuluş Saraç, geniş iş tecrübesiyle de kurucularından olduğu Hay Clinic’in işletmeciliğini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Hay Clinic Kurucu Ortağı Benan Kurtuluş Saraç ile iş yaşamında kadın-erkek eşitliğinden, başarının formülüne ve modaya dek derinlemesine bir sohbet gerçekleştirmek üzere buluştuk.

Yaptığınız her işte başarıya ulaşmış ve kadınlara örnek olmuş bir isimsiniz. Bu başarıların sırrı nedir?

Başarımın özü ailemden geliyor. İnsan, ailesinden ne görürse onu yapar. Yaşadıkça bunu daha net görüyorum. Ailemden çalışmayı ve üretmeyi öğrendim. Amerika’da üniversitede okurken bile konfor alanımdan çıkıp boş zamanlarımda çalışmayı ve iş tecrübesi edinmeyi tercih ettim. Miami’de okumanın keyfini sürdüm ama ailemden gördüğüm disiplin ve çalışkanlığı hiçbir zaman kaybetmedim. Bizim ailemizde kız-erkek ayrımı yapılmadan eşit çalışkanlık öğretildi. Birisinin kızı veya birisinin eşi olmanın konforu içinde, göstermelik bulunmadım işimde. Tıpkı kendi ailemle hava kargo sektöründe çalıştığım gibi sağlık sektöründe de her zaman işimin başındayım, emeğimi harcıyorum. Ailemle çalışırken de eğer o gün uçuş varsa pazar günleri bile erkenden kalktım, işimin ve görevimin başında oldum. Bugün de aynı şekilde gerektiğinde daima işimin başındayım.

Kadınlar ve erkekler iş hayatında benim gözümde her zaman eşittir.

İş hayatında kadınların öne çıkmasını destekliyor musunuz?

Elbette kadınların iş hayatında ön planda olmasını çok isterim ama bu bir ayrıcalıkla olmamalı. Bana göre iş hayatında kadın ve erkek eşittir. O anlamda bir ayrım gözetmiyorum. İş görüşmelerinde muhatap olduğum kadınlar kadar erkekler de var. Aile şirketimde birçok farklı departmanda çalışarak iş hayatında birçok farklı görev üstlendim. Bundan dolayı liyakate inanan birisiyim. Bu anlamda kadınlar ve erkekler iş hayatında benim gözümde her zaman eşittir. Kişileri farklı kılan ve öne çıkaran çalışma hırsları ve azimleridir.

Başarı hiçbir zaman konfor alanının içindeyken gelmez.

Sizce kadınlar için başarının formülü nedir?

Başarı hiçbir zaman konfor alanının içindeyken gelmez. Kadınlar bu konfor alanını fırsata çevirerek kendisi için bir alan oluşturmalı. Her koşulda çevrenizde başarıyı engellemeye çalışan insanlar olacaktır. Kadınlar, onlara rağmen başarılı olabilir. Bu tür engeller kadınları daha fazla motive etmeli. Ben ne zaman bir engelle karşılaşsam, her zaman daha başarılı adımlar atıyorum. Sağlığım el verdiği sürece çalışmaktan vazgeçmeyeceğim. Bence bir kadın nasıl mutluysa öyle yaşamalı. Kendi kararlarını kendi verebilmeli. Kimseden izin ve onay beklememeli.

“Moda kişinin hayata karşı nasıl bir duruş sergilediğini, hayata hangi pencereden baktığını yansıtır.”

Katıldığınız davetlerde şıklığınız ön planda. Moda sizin için ne anlam ifade ediyor?

Moda kişinin hayata karşı nasıl bir duruş sergilediğini, hayata hangi pencereden baktığını yansıtır. Kişinin kalbinde yaşadığı dünyanın dışarıya panoramik yansımasıdır da ayrıca. Karakterdir kesinlikle. Kendi karakterini, giyimiyle ve kendini donattığı tüm aksesuarlarıyla yaşayınca kişi kendi modasını da yaratmış oluyor.

Kişi, giyimiyle kendi tabiatını taşıyor.

Moda konusunda trendleri mi takip edersiniz yoksa kendi tarzınızı mı oluşturursunuz?

Kendi tarzımızı oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Giyim, kişinin hayat görüşü ve karakteriyle de ilgili fikir verir. Bu manada benzer vizyona ve duruşa sahip olduğumuz modacılarla çalışmak tabii ki en doğrusu. Ortamına göre giyinmek gerekir düşüncesine de kısmen katılıyorum. Bir iş toplantısına veya bir ödül törenine jean ve tişörtle katılmamak gerektiği gibi belli bazı desturların olduğunu düşünüyorum. Tabii Miami’de iş yapmıyorsak… Benim moda anlayışıma göre kimsenin ne dediğine, ne düşündüğüne pek mahal vermemeli. Kombinlerimi kimseyi memnun etmek için yapmam. Kişi, giyimiyle kendi tabiatını taşıyor ve kendini yaşıyor. En önemlisi giydiğimizi nasıl bir enerji ve duruşla taşıdığımız, modayı nasıl bir karakter ile tamamladığımız... En başta temizliğin de giyimde en önemli unsur olduğunu düşünüyorum. Temizlik ve tertip, kişinin özel bakımından giyimindeki temizliğe de yansımalı.

Güzellik kalple olur. seni güzelleştirir de çirkinleştirir de. kimlerle dostluk ettiğin de bu manada mühimdir.

Son olarak, güzellik ve bakım rutinlerinizden bahsedebilir misiniz?

Öncelikle kendimi sevmek ve saymak; bakım içten dışa olmalı. Bu kadar koşuşturma içinde düzenli bir cilt bakım rutinim de olamıyor, genel kuralları uyguluyorum. Fazla maceraya atılmıyorum. İş hayatında ne kadar cesaretli isem cildim konusunda o derece sadeyim. Her yeni çıkan ürüne koşmuyorum. İşin içinde olduğum için mevzunun ticari boyutlarını da çok iyi biliyorum.