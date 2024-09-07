“Uzanmışım kumsala… Güneş damlar içime…” usul usul kulağımıza çalınan Sertab Erener’in bu dizeleri, yaz mevsimini her hücremizde hissetmemizi sağlamıyor mu? Yazın, şüphesiz herkes için farklı bir anlamı, farklı bir enerjisi var. Daha önce hiç yaz mevsiminin ruhunuzda hangi hisleri uyandırdığını düşündünüz mü? Belki bir ara verip, gürültüden uzaklaşıp kendi ilhamınızı aradınız mı? Kimisi için uzun tatilleri, kimisi için yeni keşifleri. Bazıları için yaz meyveleri zamanı, bir başkası için klima sevdası… Birileri teknede, birileri ise yolların izinde. En nihayetinde hepimiz, bir başka yaz rüyasında kendi hikayemizin başrolünde… Bugünlerde güneşin yakıcı etkisi, dalgaların sesi ve parmaklarımıza yapışan kum taneleriyle, rüzgarla dans eden saçlarımızın ahengiyle birlikte ortak bir yaz hayalini paylaşıyoruz. Çünkü tam zamanı. Şehrin kaotik caddelerinden kaçış planımız, ofis masalarına küçük vedamız ve televizyon kumandasıyla ayrılığımız için tüm şartlar uygun. Tatil bavulumuzda demirbaşlarımız, bu yaz stilimizin yeni başrolleri ve favori tatil rotalarımızla dolu bir maceraya atılırken bize eşlik edecek içerik üreticilerini de unutmuyoruz. Gizem Üzel, Elvin Levinler, Lara Paşalı, Berna Bilbey ve Damla Colbay’ın yaz rüyalarından ilham almak üzere tatil destinasyonlarından stil hamlelerine, yaz rüyalarından ajandalarına uzanan bir buluşma gerçekleştiriyoruz. İlham panonuzu hazırlamadan önce, onlara kulak verseniz hiç fena olmaz… Güneşin hafifçe battığı o anda, sohbetin en güzel yerinde ve yaz rüyalarımızın başlangıç noktasında bu kez fonda Nil Karaibrahimgil çalıyor: “Ben bu yaz bronzlaşmak, kendimle uzlaşmak, yer yer yozlaşmak, uzaklaşmak istiyorum…” Peki ya siz?

Siz bu cümleyi nasıl tamamlardınız?

#BenBuYaz …



Elele Temmuz-Ağustos 2024 sayısından

GİZEM ÜZEL

@gizemuzel

“#BenBuYaz kendimi dinlemek ve dinlenmek istiyorum!”

Yaz tatili, çocukluğumdan beri hep heyecanla beklediğim bir şey. Yaz mevsimi geldikçe çok daha pozitif, çok daha üretken oluyorum. “Güneşle çalışıyorum ben” derim her zaman. Gerçekten de güneş bana enerji veriyor! İşim çok spontane geliştiği için yıllardır düzgün bir tatil yapmadım desem yeridir. Artık bu sene rotamı yurt dışına doğru oluşturmak istiyorum. Henüz net bir planım yok ama İzmir’de yaşadığım için bu yaz Yunan sahillerine tekrar gitme hayallerim var.

TATİL BAVULUMDA NE VAR?

Tatil bavulumun değişmezi çeşit çeşit jean şort ve keten gömlekler. Ben tam bir güneş kremi kızıyım, son zamanlarda yanımdan ayırmadığım güneş kremim Beauty of Joseon. Yves Rocher Monoi ışıltılı vücut yağı, Nars Afterglow Lip Balm Turbo ve Estée Lauder Bronze Goddess Eau Fraiche de diğer vazgeçilmezlerim. Bu üçlü benim için tam anlamıyla: “Summer starter pack.” (yaz başlangıç paketi)

YAZ STİLİM NE ANLATIYOR?

Çabasız şıklık derim! Keten gömlekler, pantolonlar benim için olmazsa olmaz. Uçuş uçuş etekler, elbiseler vazgeçilmezim. Özellikle bu yıl krem ve beyaz ağırlıklı bir yaz dolabı oluşturdum kendime. Sezonluk trendlerin peşine takılıp iki sene sonra “ben ne giymişim!” demektense, belki herkesin beğenmediği ama içinde çok iyi hissettiğim kıyafetleri, kendi zevkime uygun şekilde giymeyi tercih ediyorum. Bu sayede modayla kendimi istediğim gibi ifade ediyorum.

FAVORİ YAZ ROTALARIM:

Sakin bir yaz tatili benim için rüya gibi bir tatilin tanımı.

Sicilya/İtalya sahilleri

Çıralı/Antalya

SEÇMELİ YAZ HİKAYEM

Deniz insanıyım. | Havuz insanıyım.

Keşiflerin peşindeyim. | Sadece dinlenirim.

Sımsıcak güneşin altındayım. | Yaz akşamlarının hayranıyım.

Dans dans dans! | İki muhabbetin belini kırarım.

Tatilde bile çalışırım. | Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor!

Bir bavula sığamam. | Sırt çantası bana yeter!

Okuyacak çok kitap var. | İzlenecek çok film var.

Sevdiklerim olmadan asla. | Yeni insanlarla tanışmanın tam zamanı!

Her tatil yenilenmiş hissederim. | Tatil dönüşü yorgunluğunu bilir misiniz?

ELVİN LEVİNLER

@elvin

“#BenBuYaz sevdiklerimle kalabalık sofralarda oturmak, yeni yerler keşfetmek, yavaşlamak istiyorum.”

Yaz deyince bile içim ısınıyor benim! Yaza dair her şeyi çok seviyorum. Daha hafif kıyafetler giymeyi, yaz meyvelerini ve tabii ki yaz destinasyonlarını. Yaz benim için keşfetme ve yenilenme mevsimi! Yeni yerler, yeni kültürler keşfetmeyi çok seviyorum. Yaz mevsimi de benim için özgürlüğü, spontane yolculukların heyecanını temsil ediyor. Hem yakınımızdaki hem de okyanus aşırı destinasyonların doğal güzelliklerini ve lokal lezzetlerini deneyimlemek insan ruhunu gerçek anlamda doyuran deneyimler. Ve tabii ki sürekli açık havada, mavi ya da yıldızlı gökyüzünün altında olabilmek, sevdiğim insanlarla uzun uzun vakit geçirebilmek çok kıymetli. Kışın bile yazın peşindeyiz, soğuk havalardan yaz destinasyonlarına kaçamakları çok seviyoruz. Bu yaz, yine yoğun bir iş ve çekim programımız var. Bir de spontane ajandamıza eklenen iş destinasyonları oluyor. Örneğin, iki yeni çekim için Barcelona ve Los Angeles’tan döndük. Önümüzdeki ay Türkiye içi, İngiltere ve Avrupa’da yeni projelerimiz var. İşim için seyahat ediyor olmak en büyük şanslarımdan biri. İçinde olduğum sektör de çok dinamik; her gün yeni bir destinasyonda gözümüzü açıyoruz. Bu yoğunluğun içinde Ege kıyılarında rüya bahçemizde dinlenme fırsatı bulmayı da umuyorum.

FAVORİ YAZ ROTALARIM:

Datça/Muğla

Benim için en özel yaz destinasyonlarından biri Datça! Takipçilerim bilir, Datça’da minik bir evimiz ve kocaman bir rüya bahçemiz var. En çok dinlendiğim, kendimi bulduğum yer o bahçe.

Hawaii/ABD

Hawaii çok sevdiğim ve özlediğim destinasyonlardan biri. Buradaki aktif hayatı, deniz kenarında vakit geçirmeyi ve doğa yürüyüşleri yapmayı çok özledim. Doğal güzelliklerinin yanı sıra hayat tarzını, kültürünü ve insanlarını çok sevdiğim yerlerden…

Bali/Endonezya

Üçüncü favori destinasyonum da Bali! Son iki doğum günümü burada kutladık. Özellikle vegan kafeleri, yoga atölyeleri ve rahat, sakin hayat akışıyla çok huzur bulduğum yerlerden biri oldu.

YAZ STİLİM NE ANLATIYOR?

Yazın sadelik, hafiflik ve rahatlıktan yanayım. Kot şortlarım, gömleklerim ve ketenlerim olmadan asla diyorum. Bikinimin üstüne bir kot şort giyip, bütün günümü böyle geçirebilirim. Yine keten gömlekler, keten rahat pantolonlar ve parmak arası terliklerle de görebilirsiniz beni. İçinde rahatça hareket ettiğim kıyafetler ve hafif nefes alan kumaşlar önceliğim. Bu kombinlerimi de genellikle hasır çantalara tamamlamayı seviyorum.

TATİL BAVULUMDA NE VAR?

Bu kadar çok seyahat etmeme rağmen tatil bavulum hep son dakikaya kalıyor. Ama değişmez aktörler hayatımı kolaylaştırıyor. Levi’s vintage şortları yeniden hayata geçiren Re/done şortlar imza parçam diyebiliriz. Kalıpları ve duruşlarını çok seviyorum. Her biri gerçek anlamda eşsiz parçalar oluyor. Klasik vintage parçalar oldukları için gündüzden geceye çok rahat kombinlediğim, valizimin vazgeçilmez parçaları. Deniz insanı olduğum için kesinlikle bikiniler, parmak arası terlikler ve şapkalar da valizimden eksik etmediğim parçalar.

BU YAZ STİLİMİN BAŞROLLERİ:

Levi’s Re/done şortları birinci sıraya koyarım. Hasır çantalar her zaman favorim. Ayrıca keten pantolonlar, uzun elbiseler, rengarenk şallar ve bu yaz favorim olan tığ işi pantolonlar… Bir de stil tüyosu vereyim; desenli fular ve şalları bluz veya etek olarak giymeye bayılıyorum!

SEÇMELİ YAZ HİKAYEM

Deniz insanıyım. | Havuz insanıyım.

Keşiflerin peşindeyim. | Sadece dinlenirim.

Sımsıcak güneşin altındayım. | Yaz akşamlarının hayranıyım.

Dans dans dans! | İki muhabbetin belini kırarım.

Tatilde bile çalışırım. | Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor!

Bir bavula sığamam. | Sırt çantası bana yeter!

Okuyacak çok kitap var. | İzlenecek çok film var.

Sevdiklerim olmadan asla. | Yeni insanlarla tanışmanın tam zamanı!

Her tatil yenilenmiş hissederim. | Tatil dönüşü yorgunluğunu bilir misiniz?

LARA PAŞALI

@lara_pasali

“#BenBuYaz kendime vakit ayırmak istiyorum.”

Benim için yaz dinlenmek demek. Önceki mesleğimden (öğretmenlik) kalan bir şey olsa gerek yaz tatillerini hep iple çekerdim. Bodrum’da ailecek biz bize olabildiğimiz, keyifle doğanın, yemeklerin ve denizin tadını çıkarabildiğimiz 3 ay. Özellikle Pera doğduktan sonra, Bodrum gibi bir yerde bahçede keyif yapabilmek çok büyük şans. Geçmişte, yani anne olmadan önceki yazlarımız hep daha hızlı, partili ve gezmeli geçerdi. Sanırım artık ebeveyn olmanın verdiği olgunlukla yaz tatillerimizin de konsepti biraz değişti. Bu yaz hiç plan yapmadan anı yaşayarak, o anki ruh halimize göre minik tatiller yapmaya karar verdik. Aslında kişiliğim çok düzenli ve planlı. Ancak bu yaz eşimle aldığımız bir karardı, “dinlenme ve eğlenme” odaklı olmak. Kızımız artık büyüdüğü için benim tek başıma kaçamaklarım olacak. Bu yaz ilk defa çocuksuz Alaçatı’ya gideceğiz eşimle. Biraz eğlenmeye, dostlarımızla keyifli yemekler yemek ve denizin tadını çıkartmaya... Bir de üçümüzün gideceği Selimiye tatili planladık. Denize yakın, sakin ve huzurlu geçmesi için orasını tercih ettik. Önceliğimiz kızımız, bu nedenle çok kalabalık ve kaotik yerler tercih etmiyoruz. Yaz uzun; birkaç son dakika planı daha yapacağız. Ayrıca ben sabah meditasyonlarımı, keyif kahvemi, sahilde yürüyüşlerime başladım. Arada kız arkadaşlarımla 1-2 geceliğine tatili de hak ettiğimi düşünüyorum…

YAZ STİLİM NE ANLATIYOR?

Son 3 senedir bej ve toprak tonları sevgim var. Keten kumaşlar tercihim. Hafif, bol, ince kumaşlarla kendimi çok rahat hissediyorum. Modayı takip etmektense içinde rahat hissedebileceğim tarzlar tercih ediyorum. Bohem, etnik elbiseler veya keten takımlar yaz aylarında favorim. Biraz garantici bir tip olduğum için alışverişlerimde genelde beyaz, bej, toprak tonları tercih ediyorum böylelikle her şeyi birbiriyle kolaylıkla eşleştirebiliyorum.

Massimo Dutti, Elbise

TATİL BAVULUMDA NE VAR?

Tatil bavulumun olmazsa olmazı cilt ve saç bakım ürünlerim, ilaç ve ilk yardım çantası ve Pera’ya ait her şey diyebilirim. Her yaz başı aldığım Massimo Dutti’den keten elbiseler imza parçalarım diyebilirim. Hem gündüz-gece rahat kombinlenebiliyor hem de tarzlarını kendime çok yakıştırıyorum. Ve ayağımdan hiç çıkarmadığım Birkenstock terliklerim. Beni tüm yaz rahat terliklerle görebilirsiniz. Yaz sezonu gelmeden ne kadar uzun ömürlü olsalar da mutlaka yeni terlikler alırım.

SEÇMELİ YAZ HİKAYEM

Deniz insanıyım. | Havuz insanıyım.

Keşiflerin peşindeyim. | Sadece dinlenirim.

Sımsıcak güneşin altındayım. | Yaz akşamlarının hayranıyım.

Dans dans dans! | İki muhabbetin belini kırarım.

Tatilde bile çalışırım. | Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor!

Bir bavula sığamam. | Sırt çantası bana yeter!

Okuyacak çok kitap var. | İzlenecek çok film var.

Sevdiklerim olmadan asla. | Yeni insanlarla tanışmanın tam zamanı!

Her tatil yenilenmiş hissederim. | Tatil dönüşü yorgunluğunu bilir misiniz?

BERNA BİLBEY

@bernabilbey

“#BenBuYaz unutulmaz anılar biriktirmek istiyorum.”

Ben tam anlamıyla bir yaz insanıyım. Yaz mevsimi benim için özgürlük ve pozitif enerji demek. Ailem ve arkadaşlarımla geçirdiğim, yılın en mutlu olduğum zamanları... Sıcak hava, deniz, bronz ten, güneşten açılmış saçlar, doğum günüm, kutlamalar, seyahatlerle dolu hiç bitmesini istemediğim bir mevsim. Söz konusu yaz olduğunda kendimi çok daha enerjik, mutlu ve yenilenmiş hissediyorum. Paylaşmayı sabırsızlıkla beklediğim projelerin, etkinliklerin ve bol bol seyahatlerin olduğu bir yaz beni bekliyor. Tatil planlarım arasında French Riviera, Mykonos, Mallorca var. Ve doğum günüm için kısa bir Paris seyahati. Beni genellikle denizde yüzüp güneşlenirken, dans ederken ve sabahları pilates yaparken görebilirsiniz. Seyahat planlarıma, hem dinlenebileceğim, denizin ve doğanın tadını çıkarabileceğim hem de daha aktif programımın olacağı, daha önce gitmediğim yerleri dahil etmeye çalışıyorum.

Rot&Boa, Elbise

YAZ STİLİM NE ANLATIYOR?

Rahat, çabasız ve minimal. Yazın genellikle sade ve zamansız parçaları tercih ediyorum. Minimal tasarımların ve daha çok beyazın ve nötr renklerin ön planda olduğu ancak zaman zaman şık ve dikkat çekici aksesuarlarla görünümümü tamamladığım bir yaz stilim var. Moda bana göre kesinlikle kişiliğinizi, duygularınızı, zevklerinizi ve sosyal kimliğinizi yansıtabildiğiniz en güçlü ifade biçimlerinden biri. Yaz stilim beni büyük ölçüde ifade ediyor; özgürlüğü, rahatlığı ve kendine güveni temsil ediyor.

FAVORİ YAZ ROTALARIM:

Bora Bora

Bora Bora benim en çok gitmek istediğim rota. Turkuaz denizi ve beyaz kumlu plajlarıyla yaz tatili dendiğinde aklımda canlanan ilk yer olabilir.

Bali/Endonezya

Bali’nin doğal güzellikleri ve kültürü beni çok etkilemişti. Oradaki insanlar ve kültürle tanıştığımda kendimi bambaşka bir dünyada hissetmiştim. Bu kadar doğayla iç içe olabildiğim başka bir yer hatırlamıyorum. Benim için Bali, her zaman özel ve farklı bir yer.

Zakynthos/Yunanistan

Yunan adalarının içinde olmadığı bir liste sanırım hayal edemiyorum. Birçoğuna gittim ve hepsini seviyorum ama tek bir yer söyleyeceksem bu Zakynthos olurdu. Sahilleri, manzarası, birbirinden lezzetli lokal restoranları için tekrar tekrar gidebileceğim rotalardan biri.

TATİL BAVULUMDA NE VAR?

Güneş koruyucu, şapka ve güneş gözlüğü, bikini ve mayo, sırt dekolteli maxi elbiseler, mini elbiseler, pencere detaylı elbiseler, sandalet ve terlikler, kitap, cilt bakım ürünleri ve parfümler.

SEÇMELİ YAZ HİKAYEM

Deniz insanıyım. | Havuz insanıyım.

Keşiflerin peşindeyim. | Sadece dinlenirim.

Sımsıcak güneşin altındayım. | Yaz akşamlarının hayranıyım.

Dans dans dans! | İki muhabbetin belini kırarım.

Tatilde bile çalışırım. | Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor!

Bir bavula sığamam. | Sırt çantası bana yeter!

Okuyacak çok kitap var. | İzlenecek çok film var.

Sevdiklerim olmadan asla. | Yeni insanlarla tanışmanın tam zamanı!

Her tatil yenilenmiş hissederim. | Tatil dönüşü yorgunluğunu bilir misiniz?

DAMLA COLBAY

@damlacolbay

“#BenBuYaz denizden hiç çıkmamayı, Yunanca öğrenmeyi, belki bir ufak çalışıp, tekrar denize dönmeyi planlıyorum.”

Benim için yaz demek, kesinlikle deniz demek. Çocukken de gün başlar başlamaz denize koşar, hava kararmaya başlayana dek yüzerdim. Şimdi de içim kıpır kıpır denize girip sevdiğim insanlarla yüzmeyi bekliyorum. Bu yaz hem çalışacağım hem ailemle vakit geçireceğim hem de erkek arkadaşım ve dostlarımla yurt içi ve yurt dışı seyahatleri planladığımız yoğun bir program beni bekliyor. Assos, Sakız Adası, İzmir ve İstanbul arasında çok fazla git gel yapacağım.

YAZ STİLİM NE ANLATIYOR?

‘Less is more’ diyebilirim! Sade ama özel kesimlerden oluşan parçalara bayılıyorum. Sade şıklığı her zaman tercih ederim. Tonsürton görünümler de olmazsa olmazım. Yaz stilim kesinlikle beni ifade ediyor. Günün moduna göre mutlaka kendimi rahat hissettiğim görünümleri tercih ediyorum. Tarzımı oluştururken rahat hissedebilmek benim için en önemli şey olabilir. Tüm bunlar birleşince kendimi aynı zamanda hem şık hem seksi hem de güçlü bir kadın olarak hissedebiliyorum.

FAVORİ YAZ ROTALARIM:

Sakız Adası/Yunanistan

Tatilimizin çoğunu Sakız Adası’nda geçirdiğimiz için diğer harika koy ve plajları tek tek saymak yerine tüm adayı ve adada yapılabilecek her türlü etkinliği ikinci sıraya alıyorum.

Assos/Çanakkale

Assos berrak denizi, sakinliği ve doğasıyla her gittiğimde beni büyülüyor. Benim beklentim; güzel deniz, temiz hava, rahatlık, salaş mekanlarda farklı lezzetleri ve kültürleri keşfedebilmek.

Mavra Volia/Yunanistan

Sakız Adası’nda Mavra Volia, yüzmeyi en sevdiğim yer! Dünyada bir benzeri olmayan bu plaj yanardağ patlamasından sonra ortaya çıkan lavların zamanla şu anki siyah çakıl taşları halini almasıyla oluşmuş. Denizi inanılmaz berrak ve serin. İnsana kendini rüyada gibi hissettiriyor. O yüzden kesinlikle ilk sırada burayı sayacağım.

TATİL BAVULUMDA NE VAR?

Güneş gözlüğü, kısa etek veya şortlar, keten gömlekler, şapka ve sandaletler tatil bavulumun olmazsa olmazları. Bir parçayı sevdiğimde tüm yaz onu üzerimde taşıyabilirim. Hızlı modadan ziyade zamansız, senelerce stilimi tamamlayabilecek parçaları almak ve kullanmak daha çok hoşuma gidiyor. Bu ürünler zamanla benim bir parçam haline geliyor ve insanların o parçayı benimle bağdaştırmalarına çoğu kez şahit oluyorum.

SEÇMELİ YAZ HİKAYEM

Deniz insanıyım. | Havuz insanıyım.

Keşiflerin peşindeyim. | Sadece dinlenirim.

Sımsıcak güneşin altındayım. | Yaz akşamlarının hayranıyım.

Dans dans dans! | İki muhabbetin belini kırarım.

Tatilde bile çalışırım. | Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor!

Bir bavula sığamam. | Sırt çantası bana yeter!

Okuyacak çok kitap var. | İzlenecek çok film var.

Sevdiklerim olmadan asla. | Yeni insanlarla tanışmanın tam zamanı!

Her tatil yenilenmiş hissederim. | Tatil dönüşü yorgunluğunu bilir misiniz?

BU YAZ STİLİMİN BAŞROLLERİ: