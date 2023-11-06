Benim Güzel Ailem dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

TRT, geçen yaz seyirciye üç farklı dizi sunmuştu: “Benim Güzel Ailem”, “Kendi Düşen Ağlamaz” ve “Hayatımın Neşesi”. Hayatımın Neşesi için final kararı geçtiğimiz günlerde gelmişti. Şimdi de Benim Güzel Ailem dizisi için final kararı alındı.

22. bölümde ekrana veda edecek

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; TRT cephesinden bir final haberi daha geldi. Levent Türkan’ın yönettiği, Baykut Badem’in yazdığı Benim Güzel Ailem 22. Bölümde ekrana veda edecek.

Çarşamba günleri seyirciyle buluşan dizide Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Ufuk Özkan, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Ebrar Karabakan, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal, Özlem Kaplan ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu rol alıyor.