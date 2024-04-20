Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan yeni aşk pozu

1 / 4
2014 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturan Kenan Doğulu ile Beren Saat çifti yıllardır evliliklerini gözlerden uzak yaşıyor. Bir dönem evliliklerinde kriz yaşayan Kenan Doğulu ile Beren Saat çifti kötü günleri geride bıraktı.
2 / 4
Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile bir davete katıldı. Saat, Doğulu ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
3 / 4
Öte yandan Kenan Doğulu, 26 Şubat'ta 40 yaşına basan eşinin doğum günü için bir paylaşım yapmıştı.
4 / 4
"İyi ki doğdun sevgilim" diyerek eşini etiketleyen Doğulu, "Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı" ifadesini kullandı. Kenan Doğulu'nun paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum gelmişti.