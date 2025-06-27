Berfu Yenenler tatil sezonunu açtı: Yazlık biri
Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çifti, çocukları; Kuzey ve Mete ile birlikte tatil sezonunu açtı. Berfu Yenenler, paylaşımlarına ise "Yazlık biri" notunu ekledi.
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Yaz sezonunu açan BerfuYenenler ile Eser Yenenler çifti, çocukları, Kuzey ve Mete ile keyifli bir aile tatili yapıyor.
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Çocuklar kumda eğlenirken, Berfu Yenenler ile Eser Yenenler güneşlenerek dinlendi.
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Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler'in fotoğraflarını kendi elleriyle çekti.
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Berfu Yenenler ise eşinin çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.