Bergüzar Korel, sosyal medya hesaplarını yorumlara neden kapattığını anlattı

Sosyal medya hesaplarını sık kullanan ünlülerin başında gelen Bergüzar Korel, uzun bir süredir Instagram özel mesajının (DM) neden kapalı olduğunu anlattı. Bergüzar Korel'in sözleri oldukça çarpıcı ve düşündürücü...

İkinci çocuğu Han'a hamileyken mesaj kutusuna gelen bir yazı sonrasında bu kararı aldığını açıklayan Korel, “Ben kendimi, psikolojimi bu iletişim yolunu keserek koruyorum” dedi.

İŞTE BERGÜZAR KOREL'İN AÇIKLAMASI

"Eminim bir çok kişi yorumlarım ve DM’lerim kapalı olduğu konusunda sitemkar eleştirilerde ulunuyor, sebebini merak ediyor. Çünkü artık kötü sözün de onu söyleyen kişinin de kontrolsüz ve vahşi bir şekilde bana dokunmasını istemiyorum, daha doğrusu o kişinin bana dokunduğunu sanmasına izin vermiyorum.

Artık sadece içimden geleni, gözümün gördüğünü korkmadan otosansür uygulamadan paylaşmak istiyorum. Söylenen her şeyi ciddiye alıp, üzülüp, o insanı kazanmaya çalışıp açıklama yapmayı da bıraktım.

“GEBERMEN İÇİN HER GÜN DUA EDİYORUM”

Ne zaman biliyor musunuz? İkinci yavruma hamileyken DM kutuma düşen bir mesajdan sonra…

"Pi.in ve senin gebermen için her gün dua ediyorum”

Amannn bırak hasta onlar deyip kestirip atmayın artık. Böyle diye diye vücut bulmuş bu şeytanlığı besleyip duruyoruz.

Ben kendimi, psikolojimi bu iletişim yolunu keserek koruyorum.

''BUNUN BİR SUÇ OLDUĞUNU BİLİN''

Belki çelişkili gelecek yazdıklarım ama diğerini başaracak gücüm de isteğim de yok artık.

Bir yerlerde sanal zorbalığa uğrayan birileri var ise özellikle yaşı küçük kardeşlerim bu yazdıklarımı okuyorsa eğer bunun bir suç olduğunu bilin ve lütfen ailenizle paylaşın. Sessiz kalmayın!”