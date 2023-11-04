Bergüzar Korel'den kızı Leyla'nın 2. yaşına özel paylaşım: Sana her an daha da hayran kalıyorum

Bergüzar Korel, Halit Ergenç çifti oğulları Ali ve Han'dan sonra kız bebek sevinci yaşamıştı. 3 Kasım 2021'de Leyla'yı dünyaya getiren Korel, kızının 2. yaş gününe özel duygusal bir mesaj paylaştı.

"Sen bugün iki yaşında oldun güzel kızım"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve zaman zaman annelik deneyimlerini yayınlayan Korel, kızının doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu. Korel paylaşımına şu notu düştü:

Sen bugün iki yaşında oldun güzel kızım ve biz seninle karşılıklı oturup konuşuyoruz, gülüyoruz, BERGUZ diye bağırıp kahkahalar attığında içimdeki mutluluğu tarif edemiyorum ve geçireceğimiz sağlıklı, mutlu, huzurlu yılların umudu ve hayaliyle sana her an daha da hayran kalıyorum.

İyi ki doğdun çiçeğim.

Seni çok seviyoruz.

Paylaşıma Filiz Akın, Bige Önal, Başak Dizer, Ebru Akel gibi ünlü isimler de yorumlarda bulundu.