İngiltere’de yaşayan Bergüzar Korel yeni mahallesini paylaştı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel bir süredir ailesi ile beraber Londra’da yaşamını sürdürüyor. Yeni dizisinin çekimlerine ara verilmesinin ardından ailesinin yanına giden Korel ev değiştirdiğini duyurdu.

"Yeni mahalle, yeni hayat"

Eşi Halit Ergenç'le birlikte geçen yılın başlarında aldıkları bir kararla İngiltere'ye taşınan Bergüzar Korel çekimlere ara verilir verilmez İngiltere'ye gitti.

Ev değiştirdiklerini duyuran Korel yeni mahallesinden paylaşım yaptı. Ünlü isim pozlarına "Yeni mahalle, yeni hayat" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Berguzar Korel (@berguzarkorel)'in paylaştığı bir gönderi

Halit Ergenç ile 14 yıl önce nikah masasına oturan Bergüzar Korel, bu evlilikten üç çocuk annesi olmuştu.