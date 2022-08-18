Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğün davetiyesi ortaya çıktı

Başarılı oyuncu Berk Oktay geçen aylarda sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’u İzmir’deki ailesinden istemiş ve ikili evlilik konusunda ilk adımı atmıştı. Yeni sezonda “Kuruluş Osman” dizisine devam edecek olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay nikah tarihine sonunda karar verdi. Oyuncu çiftin nikah davetiyeleri de ortaya çıktı...

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na bağış yaptılar

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kuruluş Osman dizisinde seyirciyle buluşan Yıldız Çağrı Atiksoy ile bu sezon “Bir Küçük Gün Işığı” dizisinde başrol oynayacak olan Berk Oktay 10 Eylül’de de dostları için Polonezköy’de bir düğün organize edecek. Düğün için geleneksel normlara uyan sade bir davetiye hazırlayan ünlü çift KAÇUV’a (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) bağışta bulundu.

Doğum günü buluşturdu

Şubat ayında nişanlanan ikili, basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız?" sorusuna "Merve Özbey'in doğum günü bizi buluşturdu." yanıtını vermişti.

"Karşılıklı oldu"

Muhabirlerin, "İlk adımı kim attı?" sorusuna ise Yıldız Çağrı Atiksoy, "Karşılıklı oldu" cevabını vermişti. Atiksoy, "Arkadaşımızın doğum gününde bir araya geldik. Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık" şeklinde konuşmuştu.