Berk Oktay ikinci kez koronavirüse yakalandığını duyurdu: "Ciddi anlamda sarstı"

Şimdilerde Yasak Elma dizisinde rol alan ve kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlilik hazırlığı yapan Berk Oktay, cephesinden ikinci kez üzücü haber geldi. Oktay, ikinci kez koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"CİDDİ ANLAMDA SARSTI"

Oktay, paylaşımında; "Herkese merhabalar. Maalesef ikinci kez koronaya yakalandım. Öncelikle şifa dileklerini ve duasını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Beslenmeme, sağlığıma çok dikkat etmeme rağmen virüsten kaçamadım ve bu sefer ciddi anlamda sarstı" dedi.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Oyuncu. sözlerine; "Yazmamın sebebi, "Vürs etkisin kaybetti ve artık çok da fazla önleme gerek yok" gibi bir algı oluştu maalesef. Lütfen maskenizden uzaklaşmayın ve olabildiğince tedbirli olmaya devam edin. Toparlıyorum, en kısa zamanda görüşmek üzere. Sevgiler..." diye devam etti.

GEÇEN YIL DA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Berk Oktay, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmış ve "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" demişti.